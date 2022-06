Els usuaris de l’AVE de Figueres i Girona demanen a Renfe que recuperi les freqüències de trens cap a Barcelona que hi havia abans de la pandèmia per «tenir una vida digna». Recorden que, tal com va publicar Diari de Girona, si el mes de gener del 2020 hi havia quinze freqüències diàries, ara s’han quedat amb deu i això fa que molts optin per anar a treballar amb el vehicle privat. Ahir, una plataforma de viatgers es va reunir amb el senador d’ERC per Girona, Jordi Martí, el vicealcalde de Girona, Quim Ayats, l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i la regidora de l’Ajuntament de Barcelona Elisenda Alamany per debatre la situació. Arran de la trobada, els republicans van anunciar que demanaran una reunió amb Renfe per intentar resoldre la situació.

El gener del 2020 hi havia quinze trens d’alta velocitat al dia que connectaven Figueres i Girona amb Barcelona. Dos anys i mig després, aquesta freqüència s’ha reduït a deu combois. Arran de la pandèmia, l’operadora Renfe va reduir el nombre de trens. L’aixecament dels confinaments i restriccions sanitàries, però, no han portar de sota del bracet la recuperació dels trens que hi havia abans de la pandèmia. Això ha portat a molts usuaris que diàriament agafaven el tren per anar a treballar en apostar per alternatives com ara el vehicle privat. Una situació que comporta més pressió de trànsit per la capital catalana, l’AP-7 i també les ciutats de Girona i Figueres en les hores punta. Els usuaris demanen recuperar les freqüències que hi havia el gener del 2020 per tenir «una vida digna» fora de Barcelona, tot i tenir una feina a la capital catalana. Un dels membres de la plataforma que tenen els viatgers de l’AVE, en Guifré, va demanar que Renfe garanteixi un servei amb les mateixes condicions que la connexió entre Barcelona i Madrid, però amb trens entre la capital catalana i les dues ciutats gironines connectades a l’alta velocitat. Aquest servei en condicions permetria a molts treballadors utilitzar el transport públic per anar a la feina amb l’estalvi de temps que comporta agafar un AVE respecte a fer-ho en cotxe i també en un moment amb el preus del carburants pels núvols. A més, creuen que Renfe hauria de millorar els serveis en dos moments clau. El primer d’ells és durant el matí, ja que l’últim AVE que surt en direcció a Barcelona arrenca des de Figueres a les 9.26. L’altre forat que els agradaria resoldre és a la tarda.