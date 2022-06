Onze alumnes de l'escola del Pla de Salt (Gironès) s'han intoxicat lleument mentre es banyaven a la piscina municipal per una descompensació del PH i el clor. Els fets han passat aquest dimarts sobre dos quarts d'onze del matí i els alumnes s'han traslladat fins al CAP de Salt, on una hora més tard ja han rebut l'alta. Arran d'aquests fets, el consistori ha encarregat una analítica als laboratoris CECAM de Celrà (Gironès) on s'ha pogut veure que els paràmetres de PH i del clor estaven descompensats en el vas petit de la piscina. Per això s'ha tancat aquesta zona de l'equipament esportiu i durant la tarda es buidarà l'aigua i es tornarà a omplir complint amb tots els paràmetres corresponents.

L'Ajuntament de Salt ha anunciat que es reforçaran els controls dels valors del clor per part de l'equip tècnic municipal, a banda de les analítiques periòdiques que fa l'empresa encarregada del manteniment de la piscina. En paral·lel, l'equip de govern municipal ha obert una investigació per saber el motiu que ha produït aquest descompensació en el PH i el clor. El consistori analit-zarà si es deriven responsabilitats envers l'empresa responsable del manteniment. Mentrestant, la piscina gran descoberta s'obrirà al públic aquesta tarda perquè es compleixen amb tots els paràmetres habituals. Es preveu que el vas petit s'obri a partir de demà dimecres 22 de juny, quan ja es compleixin amb tots els requisits.