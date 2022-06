Dues iniciatives de l’Ajuntament de Girona han estat reconegudes en l’edició d’enguany del Banc de Bones Pràctiques Municipals de la Fundació Carles Pi i Sunyer. La primera iniciativa premiada ha estat el programa d’orientació en salut afectiva i sexual i salut emocional per a adolescents i joves del Centre Jove de Salut Integral. Aquest pla té com a objectiu atendre i orientar a les persones adolescents i joves en salut emocional, afectiva i sexual, a més de la prevenció de les addicions, a través d’un enfocament multidisciplinari i integral.

El segon projecte reconegut ha estat la cessió gratuïta de bicicletes a entitats sense ànim de lucre bicicletes no reclamades i que es troben al dipòsit municipal de vehicles. Aquestes entitats les utilitzen per fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible, o bé per a desenvolupar tallers i formacions de mecànica ciclista per a joves o col·lectius desfavorits.

«Estem satisfets que iniciatives que tirem endavant des de l’Ajuntament s’incloguin en aquest document, i que siguin una referència per a d’altres municipis. Innovem i trobem solucions a reptes que tenim avui a Girona, i que de ben segur tenen en d’altres ciutats, i els compartim amb vocació de cooperació municipal», ha explicat l’alcaldessa Marta Madrenas sobre la concessió dels dos reconeixement atorgats per la Fundació Carles Pi i Sunyer.