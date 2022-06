El regidor no adscrit Daniel Pamplona demana que Marc Gasol i Stuani tinguin un carrer a Girona

El regidor no adscrit de Girona (expulsat de Ciutadans) Daniel Pamplona ha entrat una petició per escrit a la comissió del nomenclàtor sol·licitant l’inici d’ofici de dos expedients de proposta de denominació de noves vies amb els noms de Marc Gasol i Christian Stuani, després dels dos ascensos a la màxima categoria del Bàsquet Girona i del Girona FC, el 19 de juny, liderats pels dos esportistes. la comissió s'encarrega d'estudiar els noms que es posen a la via pública de Girona.

Segons el reglament de la comissió, pel que fa a personalitats i "com a norma general", no es donarà el nom d’una persona en vida a una via pública, sinó que ha d’existir un període de cinc anys des de la data de defunció". Això no obstant, poden haver-hi excepcions. Ha passat ben pocs cops i ha estat per retallar els cinc dies però sempre amb la personalitat morta.