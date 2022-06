al centre de la ciutat. A primera hora del matí d’ahir, més d’un gironí es va sorprendre per la presència de diferents operaris treballant dins del riu Onyar en ple centre de la ciutat. A simple vista, semblava que estava netejant alguna cosa de l’aigua. Però, segons fonts municipals, els treballs d’ahir no eren producte de cap intervenció especial per algun vessament. Es tractaria de treballs rutinaris per retirar part de les algues del riu. Les altes temperatures, la poca pluja i la disminució del cabal fan augmentar la presència d’algues, algunes d’espècies, a rius com l’Onyar. Aquest excés pot provocar la reducció de l’oxigen allà on es fa dominant i acabar deixant sense oxigen a altres espècies tant vegetats com de peixos.