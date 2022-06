Onze escolars de Salt es van intoxicar ahir al matí mentre es banyaven a la piscina municipal per una descompensació del PH i el clor. Els fets van passar sobre dos quarts d’onze del matí i els alumnes, que segons l’Agència Catalana de Notícies (ACN) eren estudiants de l’escola Pla de Salt, van ser traslladats fins a un dels dos CAP de Salt, on una hora més tard ja van rebre l’alta després de ser inspeccionats. En concret, els afectats notaven picors als ulls i altre tenien tos que els hi provocava ganes de vomitar.

Arran d’aquests fets, el consistori va encarregar una analítica als laboratoris CECAM de Celrà on es va poder veure que els paràmetres de PH i del clor estaven descompensats en el vas petit de la piscina. Per això es va tancar aquesta zona de l’equipament esportiu i durant la tarda es va buidar tota l’aigua i es va tornar a omplir complint amb tots els paràmetres corresponents. Reforç dels controls A conseqüència d’aquest incident, l’Ajuntament de Salt va anunciar que es reforçaran els controls dels valors del clor per part de l’equip tècnic municipal, a banda de les analítiques periòdiques que fa l’empresa encarregada del manteniment de la piscina. En paral·lel, l’equip de govern municipal va anunciar que obrirà una investigació per saber el motiu que va produir aquest descompensació en el PH i el clor. El consistori analitzarà si es deriven responsabilitats envers l’empresa encarregada dels controls. La piscina gran, oberta Mentrestant, la piscina gran descoberta es va obrir al públic ahir a la tarda perquè es complien amb tots els paràmetres habituals. Es preveu que el vas petit de l’equipament es pugui reobrir amb tota normalitat a partir d’avui dimecres al matí, quan ja es compleixin amb tots els requisits i s’hagin fet les comprovacions pertinents a l’aigua de la piscina.