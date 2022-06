La portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque, ha demanat que el govern local replantegi les inversions dels fons Next Generation que ha demanat per la ciutat. Paneque vol incloure-hi les reformes necessàries per millorar l’eficiència energètica a les escoles i reduir l’impacte d’episodis greus de calor tòrrida o fred. Les actuacions permetrien la millora dels tancaments, la introducció d’energies sostenibles o la incorporació d’arbres i vegetació per crear «entorns amb més qualitat per passar-hi moltes hores».

La portaveu socialista assenyalat la importància de les actuacions a les escoles, no únicament en l’àmbit de les energies renovables, sinó també en un seguit d’elements que faciliten l’adaptació al canvi climàtic, com s’ha fet en altres ciutats. En aquestes experiències s’ha canviat part del ciment dels patis escolars per terra -que reté la humitat i resulta més fresca- o s’han incorporat fonts, vegetació i pèrgoles fotovoltàiques que proporcionen ombra i frescor. També incorporant tendals, porxos i altres elements de protecció solar, així com aïllament tèrmic de façanes o millores en la circulació de l’aire. «El govern de Junts i ERC ha demanat fons Next Generation per a la Central del Molí, el Xalet Soler i la Casa Pastors, però hi ha inversions més eficients i necessàries», hadit Paneque.