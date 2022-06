L’Estanc de Llambilles, situat a la carretera de Girona del municipi, va patir un robatori la matinada de dimarts. Els fets van tenir lloc cap a les quatre del matí, i se’n desconeix l’autoria. És la segona vegada que l’establiment pateix un robatori en dos anys.

Els lladres van entrar trencant una finestra del local, i van endur-se tabac i diners de la caixa. Segons assegura el responsable de l’establiment, es tracta d’una acció perpetrada per professionals, ja que van aconseguir obrir el mecanisme de seguretat del caixó on es dipositen els diners amb poc més de deu segons.

El local compta amb dues alarmes, una de les quals té un mecanisme que en activar-se deixa anar fum per dissuadir els lladres, i que no es va activar. Per això, el propietari reclamarà a la companyia. Ja ha interposat una denúncia als Mossos d’Esquadra per tal de poder identificar els responsables del robatori.