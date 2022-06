Girocletes al mercat, al pavelló de Santa Eugènia i a dalt de Pericot

L’Ajuntament de Girona ja té al cap com continuar l’expansió de la xarxa de Girocletes a la ciutat. Ara mateix ja està treballant en les tres properes estacions que preveu ubicar en entorns propers al Mercat del Lleó, al pavelló de Santa Eugènia de Ter i a la zona de l’encreuament dels carrers Caldes Montbui i Lluís Pericot. Les tres parades s’han inclòs als fons europeus Next Generation i haurien d’entrar en funcionament abans que acabi l’any per rebre la subvenció pertinent.

La regidora de Mobilitat destaca que el servei s’ha recuperat «molt bé després de la pandèmia»

La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, ha explicat que la idea és seguir «ampliant el servei a punts on encara no hi ha Girocleta», com ara a la part alta de l’avinguda Luís Pericot, i alhora «es reforça la presència en llocs on s’ha detectat que la densitat d’estacions no és suficient per donar resposta a la demanda i on a més, hi ha peticions veïnals».

Les tres noves estacions encara no tenen definit el lloc exacte ja que s’han d’estudiar els espais i examinar com fer arribar les connexions elèctriques als emplaçaments, segons ha explicat la representant municipal.

Aquestes tres noves estacions faran que la ciutat tingui ja 29 parades després de les tres darreres que es van instal·lar a tocar l’escola de Taialà, a l’avinguda Sant Narcís (a l’aparcament proper de l’Agència Tributària i del parc Ermessenda) i a la prolongació del carrer Migdia a l’alçada de la plaça Celestina Vigneaux. Sureda ha destacat que l’expansió de la Girocleta segueix pel bon estat de salut del servei amb un ús que «s’ha recuperat molt bé després de la pandèmia».

L’any 2021 va finalitzar amb 3.242 usuaris actius, un 6,8% més que al 2020 que van ser 3.035, el qual representa un 90,2% dels usuaris actius del 2019 que eren 3.592. El 2021 va acabar amb 441.616 viatges amb Girocleta, un 23,7% més que al 2020 que van ser 356.893, el qual representa un 81,9% dels viatges del 2019 que eren 538.817.

La Girocleta va començar el seu funcionament el 25 de setembre de 2009 amb 8 estacions, 205 aparcaments i 160 bicicletes (120 al carrer). Actualment, el servei té 677 aparcaments repartits per diversos barris de la ciutat i 290 bicicletes disponibles.

Recentment, l’equip de govern ha instaurat diferents mesures per fer més accessible i atractiu aquest servei. Per una banda, el passat mes de desembre es va confirmar la continuïtat del servei les 24 hores del dia, després dels bons resultats obtinguts en la prova pilot engegada al setembre. Per altra banda, aquest 2022 han aprovat la gratuïtat al llarg d’un any del servei per als joves de 16 anys empadronats a la ciutat.