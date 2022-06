El creixement desmesurat del preu de la llum no afecta només les butxaques dels ciutadans o els pressupostos de les empreses. També trastoca els càlculs d'institucions públiques que tenien una previsió de despesa pel subministrament elèctric als seus edificis que han quedat desfasats. En el cas de l’Ajuntament de Girona, l’any 2021 es van destinar uns tres milions a pagar factures de llum pels diferents equipaments municipals que té repartits per la ciutat (com ara centres cívics, instal·lacions esportives i culturals i educatives o l’edifici consistorial) però per aquest any la xifra s’enfila fins als 4,6 milions, una xifra relevada per Guanyem Girona, i confirmada per l’equip de govern.

Sis mesos sense sobrecost

L’Ajuntament està adherit a un conveni de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) on juntament amb altres consistoris catalans tenen unes tarifes fixes per pagar l’electricitat per mitjà d’una central de compres, tal com ha apuntat la tinenta d’alcaldia d’Hisenda, Maria Àngels Planas. El document es va signar l’1 de juliol del 2021 i acaba quan es compleixin dotze mesos, però es pot anar prorrogant anualment fins un màxim de tres cops. La primera pròrroga s’ha d’aprovar per ple abans d’acabar aquest mes. Aquesta adhesió ha permès que, tot i haver-hi un augment de preus, a l’Ajuntament no li hagi suposat cap sobrecost durant els sis primers mesos de l’any.

Tot i això, a partir de l’1 de juliol, hi ha unes noves tarifes, ja revisades que suposaran que en sis mesos (fins a finals d’any) el pressupost pugi 1,6 milions. Per tant a finals d’any s’hi hauran destinat uns 4, 6 milions quan l’any 2021 van ser tres. Cada tres mesos, però s’aniran revisant les tarifes.

Guanyem, en alerta

L’increment, l’ha posat sobre la taula el grup municipal Guanyem. La regidora Laia Pèlach, ha explicat que part d’aquest increment es deu a l’augment generalitzat dels preus de l’energia però també ha remarcat que “la gestió energètica dels equipaments del consistori és molt millorable” i ha demanat al govern “que sigui transparent i que expliqui com es té intenció de fer front a l’augment de costos”. Planas no entén aquesta petició i explica que justament dimarts va reunir-se amb els grups de l’oposició, els hi va explicar la situació i els va indicar que podran fer-hi front gràcies a romanents de l’any anterior i al fons de contingència, diners que es reserven per situacions d’emergència o inesperades. Per la regidoria de Guanyem però cal recordar que s’està parlant de “milions d’euros més que no estan previstos als comptes municipals” i que la quantitat pot seguir pujant i que “si la gestió de les arques no és correcta es podria hipotecar l’Ajuntament pels propers anys”.

Des de Guanyem creuen que cal un replantejament de l’ús energètic dels equipaments que tinguin en compte el canvi climàtic i l’augment de preus. “Hem de ser més eficients i consumir menys”, ha assegurat Pèlach que també ha assenyalat que “hi ha molta feina a fer” en els espais municipals. Mentrestant, des del govern, Planas ha afirmat que s’hi està treballant i que, per exemple, properament s’instal·laran plaques fotovoltàiques al sostre de diferents edificis municipals que suposaran un estalvi important. Pèlach recorda que aquesta actuació es va introduir en les negociacions del pla d’inversions i ha indicat que s’hauria d’estendre de forma progressiva per tots els espais propietat de l’Ajuntament.

Des de Guanyem apunten a dues vies que caldria treballar per assolir els objectius. D’una banda, millorar l’eficiència energètica dels edificis, reprogramant els llums automàtics i els aires condicionats perquè s’adaptin a les necessitats de cada moment. “La gent es troba sovint que no es pot regular la temperatura d’algunes sales i que alhora està tot centralitzat, fent que es refredi o s’escalfi tot un edifici quan només s’està utilitzant una sala”. En segona instància Guanyem vol que es continuï avançant cap a l’autogeneració de l’energia, com ara amb les esmentades plaques solars.

Així mateix, Pèlach ha recordat que l’Oficina Energètica Municipal, un nou servei públic que la seva formació va introduir al pressupost de 2020 i que es va estrenar el passat gener, s’hauria de fer càrrec d’aquesta tasca: “L’oficina que nosaltres ens imaginem té l’encàrrec d’assegurar-se que totes les àrees de l’Ajuntament treballin coordinadament per reduir la despesa energètica i que alhora planifiqui una progressiva racionalització de la generació energètica municipal cap a fonts més verdes com plaques solars”.