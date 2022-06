Després de la polèmica de les últimes setmanes per l’obertura d’una rasa als carrers Ballesteries i Caldereres, el PSC entrarà una petició a l’Ajuntament de Girona per tal que les ordenances municipals fixin que les obres en carrers d’alta intensitat comercial vinculada al turisme es faran sempre entre els mesos de gener i març, tal com ja funciona en moltes altres ciutats. La portaveu del PSC de Girona, Sílvia Paneque, explica t que “és necessari planificar, perquè no torni a succeir el que ha passat amb uns treballs que s’havien de fer als carrers Ballesteries i Calderers: que unes obres s’hagin de canviar a l’últim moment perquè estava previst que comencessin en el pitjor moment possible”.

Les obres d’Endesa als carrers Ballesteries i Calderers s’endarrereixen fins passat l’estiu “És obvi que està bé no fer obres en plena temporada turística en un carrer ple de negocis que viuen del turisme. La raresa era el contrari”, va explicar la portaveu socialista després que s’hagi acabat acordant que les obres no començaran fins a l’1 de setembre. Des del PSC es recorda que, tot i aquest acord, “en el Plenari municipal del 13 de juny passat la regidora de Junts, Glòria Plana, havia defensat que les obres s’havien de fer ara i que el govern de l’Ajuntament en aquesta qüestió havia actuat bé”. !Al marge de les concrecions de cada cas en particular, penso que seria correcte que l’Ajuntament de Girona determinés el millor calendari i ho fixés a les ordenances”, defensa Sílvia Paneque.