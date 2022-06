L’Estanc del Veïnat de Salt, situat al Carrer Major del municipi, va patir a la tarda de dimecres un intent frustrat de robatori gràcies a l’acció d’una de les dependentes que hi treballa. Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de sis de la tarda, quan el lladre va entrar encaputxat dins el local i va treure un ganivet de grans dimensions amenaçant les dues treballadores que hi havia si no el deixaven accedir a la caixa. En aquell moment, una d’elles s’hi va enfrontar i va aconseguir fer-lo fora empentant-lo.