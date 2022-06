Recta final de les obres als nous camps de futbol-7 de gespa artificial dels barris de Germans Sàbat i de Fontajau. La previsió és que els camps entrin en funcionament en els propers dies. Les obres hauran servit per renovar els camps que eren de sauló, i es van adjudicar per un cost de 440.000 euros. De moment, la intenció és que les instal·lacions s’utilitzin com a espais d’activitats dels casals d’estiu municipals de la ciutat. A partir del setembre, es beneficiaran d’aquests dos equipaments les entitats Escola de futbol Gironès-Sàbat, Veterans Germans Sàbat, Atlètic Sant Ponç i Gerunda FC.

Els treballs Les obres, incloses entre les accions previstes en el Pla Estratègic de l’Esport Local i que s’han encarregat al Consell Comarcal del Gironès, han comportat la instal·lació de gespa artificial de darrera generació, l’acondicionament de l’entorn i de la recollida d’aigües, la implementació d’un sistema de rec amb canons emergents, l’arribada de subministraments, la construcció d’un tancament perimetral o millores en el sistema d’enllumenat, entre d’altres.