L’Ajuntament de Girona ha hagut d’activar dos mesos abans de l’habitual el sistema per dispersar els estornells de la plaça poeta Marquina en detectar que els ocells ja s’hi refugiaven massivament. L’àrea de sostenibilitat va rebre avisos de veïns que alertaven de la presència de les aus als arbres de la plaça amb els problemes històrics de salubritat que comporta quan defequen.

El regidor responsable de l’àrea, Martí Terés, ha explicat que ha demanat a l’empresa contractada pel servei de foragitació d’aus que iniciï ja les actuacions a la plaça. “Hi ha alguns estornells que hi fan estada permanent però el canvi climàtic i l’avançament de les temporades de calor afecten els moviments migratoris dels estornells”, ha detallat el representant municipal. En aquest sentit, Martí Terés ha assenyalat que “abans podien estar una temporada llarga sense estornells i ara ens trobem amb una presència més freqüent”.

El servei es va adjudicar a l’empresa madrilenya Falconers Ibéria que fa uns mesos va irrompre en aquest espai -i en d’altres de la ciutat on, en menor mesura, també hi havia la mateixa problemàtica- amb tota mena d’artilugis per tal de fer fora els estornells. Va resultar tot un èxit. Els operaris utilitzaven làsers, sons d’alarma, trampes, petards i, fins i tot, falcons.

La presència d’estornells és una problemàtica històrica en aquesta plaça i en altres punts de la ciutat. Els animals deixen caure els excrements i embruten el mobiliari urbà, com ara els bancs, les papereres, els contenidors i els punts per pagar les zones blaves d’aparcament.

També els vehicles que hi ha aparcats a la zona i el mateix terra de la plaça i les voreres. A banda, de els vianants que passen per sota dels arbres on es refugien els ocells.

De fet, anys enrera es va fer una reunió de veïns comerciants i representants municipals on es va tractar el tema per la brutícia que generen les aus i el soroll que provoquen. A sobre la taula van sortir opcions que, fins i tot, esmentaven la possibilitat de talar els arbres. Al final, es va imposar la proposta de fer una poda dràstica perquè els estornells no poguessin establir-s’hi.