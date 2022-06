La segona jornada de vaga dels treballadors de Ryanair ha provocat retards en més d'una quinzena de vols de diferents aeroports de l'Estat al llarg del matí i s'espera que la situació vagi a més.

A Girona hi ha un vol d'arribada que aterrarà una hora més tard del previst i un de sortida que ho farà dues hores després de la programada.

L'aeroport del Prat és un dels punts amb més incidència amb cinc vols retardats (tres de sortida i dos d'arribada).

En paral·lel a les incidències, els sindicats USOC i SITCPLA han anunciat que demanaran mesures cautelaríssimes a l'Audiència Nacional per a la convocatòria del cap de setmana vinent amb l'objectiu de garantir el dret a vaga dels treballadors.

2 vols en retard a Girona

Ryanair acumula una quinzena de retards en vols de diversos aeroports espanyols al llarg d'aquest dissabte a causa de la vaga de tripulants de cabina convocada per aquest cap de setmana. Al Prat hi havia a les deu del matí cinc vols que anaven amb retard, dos d'arribada i tres de sortida. A l'aeroport de Girona la situació ha anat empitjorant al llarg del matí i ja hi ha dos vols que van amb retard.

Per una banda, un vol de Leeds (Regne Unit) que havia d'aterrar a les 11.20 a Girona ho ha fet deu minuts abans de la una del migdia, més d'una hora després del previst. Per contra, l'avió que havia d'enlairar-se cap a París a tres quarts de dotze del matí ho farà a un quart de dues, una hora i mitja més tard. Aquests dos vols de retard se sumen als dos més que s'han cancel·lat en direcció a Brussel·les a causa de la vaga de pilots que hi ha a Bèlgica d'aquesta mateixa companyia aèria.

Les múltiples protestes han provocat que els passatgers per algun dels vols de Ryanair estiguessin pendents dels canvis. Una d'elles és l'Araceli, una passatgera que havia de volar aquest divendres al vespre a Brussel·les però va haver de canviar el bitllet a aquest dissabte al migdia per culpa de la vaga de pilots.

Més sort han tingut en German i la Christine, dos viatgers que volen a Brussel·les però que originàriament ja havien comprat el bitllet per agafar el vol de Ryanair del migdia, que sí que ha sortit. La Christine explica que ha estat uns dies a Roses (Alt Empordà) però que anaven mirant amb el mòbil la programació de vols de Ryanair per veure si hi havia algun canvi en el seu trajecte. Finalment, després d'arribar a la terminal gironina han respirat a fons per veure que l'avió seguia programat a l'hora prevista.

Previsió de més retards

Tot i aquesta normalitat generalitzada, els sindicats USO i SITCPLA avisen que els retards aniran en augment a mesura que avanci el cap de setmana. El motiu és que hi ha treballadors dels serveis mínims que no han rebut bé la notificació i per això han decidit fer vaga després no rebre cap missatge de Ryanair.

També hi ha personal que superaria les hores de vol a causa dels retards que hi ha per la falta de personal i això origina més retards en altres vols. La secretària general d'USO-Ryanair, Lídia Arasanz, assegura que l'empresa està "intentant trucat persones durant el seu descans o fins i tot que estan de baixa" perquè vagin a treballar i cobreixin els treballadors que no hi han anat per serveis mínims "mal notificats".

Mesures cautelaríssimes a l'Audiència Nacional

En paral·lel als retards que hi ha en els aeroports d'arreu de l'Estat per la vaga d'aquest cap de setmana, els sindicats USO i SITCPLA ja han anunciat que presentaran un conjunt de mesures cautelaríssimes a l'Audiència Nacional (AN) per la convocatòria de vaga prevista pel cap de setmana vinent (30 de juny, 1 i 2 de juliol). Aquestes mesures reclamen a l'aerolínia irlandesa que no vulneri el dret a vaga dels treballadors i demanen que en un termini de 24 hores entreguin els vols declarats com a serveis mínims, així com també un llistat amb els treballadors que convocaran pels vols protegits.

Amb aquesta petició, els dos sindicats volen evitar que es repeteixi la situació d'aquest cap de setmana en què Ryanair ha declarat tots els vols com a serveis mínims. Pels sindicats que han convocat la vaga aquesta és una "fixació il·legal", ja que impedeix que els treballadors puguin exercir el seu dret i hagin d'anar a treballar.

Per altra banda, USO i SITCPLA han presentat una denúncia a Inspecció del Treball en contra de Ryanair per les "irregularitats" d'aquest primer cap de setmana de vaga. Els sindicats asseguren que l'empresa ha assignat un 113% més de treballadors de guàrdia per aquest 24 de juny respecte a altres divendres i això fa que convoquin més treballadors durant la jornada de vaga que un dia habitual.