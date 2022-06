Dissabte al matí de trànsit fluid a Catalunya i les principals retencions –força moderades- concentrades a l'AP-7 nord i a carreteres de la costa com la C-63 a Lloret de Mar, la GI-600 a Blanes, la C-60 a Argentona, la C-65 a Santa Cristina d'Aro, la C-32 al Vendrell i la C-31 a Calafell, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Un accident a Sant Celoni ha deixat fins a 6 quilòmetres de cua a l'AP-7 en sentit Girona, tot i que la circulació ha millorat ràpidament amb la retirada dels vehicles accidentats.

⚠ A l'AP-7 hi ha 1 km de lentitud i aturades a Mollet del Vallès ➡ Girona per un vehicle #avariat pic.twitter.com/xwpOqzhU8h — Trànsit (@transit) 24 de junio de 2022

En paral·lel, la C-63 registra fins a 3 quilòmetres de congestió per accedir al centre de Lloret i hi ha 2,5 quilòmetres d'aturades a la C-14 a Vilaverd. Més de 390.000 vehicles van sortir de l'àrea metropolitana per Sant Joan.