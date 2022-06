Girona aprova el projecte per reformar els «pisos de l’Aurora» del barri de Pont Major

L’estat de degradació d’un bloc del passeig Sant Joan Bosco del Pont Major de Girona fa anys que demana a crits una intervenció per evitar que, literalment, caigui a sobre d’algun veí o qualsevol altra persona que passi per la zona. «Cada cop que plou o fa vent, passo molta por perquè tot tremola; fins que no passi una desgràcia, no ens ajudaran», explicava el passat mes de maig a Diari de Girona una de les poques propietàries que viu a l’edifici conegut com els «pisos de l’Aurora». Estrella Amador no demanava que l’Ajuntament pagués les obres d’un edifici particular, però, davant la inacció de molts propietaris d’un bloc on la immensa majoria dels inquilins són de lloguer o han ocupat els habitatges, «obligui a tots a posar uns diners cada mes per arreglar-lo». O, en altres paraules, que l’Ajuntament es faci càrrec subsidiàriament de les obres fent que, després, els propietaris en paguin la seva part corresponent. Com, finalment, ha acabat passant.

En una recent Junta de Govern Local, l’Ajuntament de Girona va aprovar «el projecte per a enderroc i consolidació als accessos dels habitatges del carrer Sant Joan Bosco, número 38» per un import de 168.321,19 euros (IVA inclòs). Una solució que, com recordava Estrella Amador, el consistori ja havia fet servir l’any 2017, quan des de l’ajuntament es va d’haver d’apuntalar l’edifici perquè els passadissos exteriors estaven a punt. En la conversa del mes de maig amb aquest diari, Amador recordava que llavors haver de pagar 300 euros que li van correspondre com a propietària. «Si aquell cop van tenir força per reunir a tots els propietaris i fer-los pagar, no entenc per què ara no ho tornen a fer», es lamenta la veïna, que va comprar el seu petit apartament en aquest bloc fa dotze anys i encara n’hi queden uns quants més per acabar de pagar la hipoteca.

Els «pisos de l’Aurora» sempre han estat un bloc humil i amb moltes deficiències de construcció, i la manca de manteniment per part dels propietaris ha fet que s’hagi arribat a l’insostenible estat actual. «Vaig anar pis a pis per veure si sabien qui eren els propietaris, però tothom que em va obrir la porta eren estrangers que tenien molta por; suposo que per temes de papers o perquè no parlen bé l’idioma ni entenen què passa...; tots em van dir que pagaven un lloguer cada mes, però que no sabien qui era el propietari», relatava Estrella Amador sobre la seva frustració quan va intentar contactar amb tots els propietaris per anar plegats a l’Ajuntament i tenir més força per reclamar.

No se’n va sortir, però, tot i això, finalment, des de la plaça del Vi s’han anat resolent tots els entrebancs burocràtics per poder aprovar el projecte i fer les obres de manera subsidiària. Just la solució que, des de fa anys, reclamava Estrella Amador cansada d’anar a l’Ajuntament i de no rebre respostes: «No és just que perquè sigui pobre i sense estudis ni et responguin, jo porto tota la vida treballant netejant cases per poder pagar aquest pis; encara em queden molts d’anys d’hipoteca per pagar, potser no és gran cosa, però és el meu pis». Ara, però, la següent feina de l’ajuntament serà trobar la resta de propietaris dels pisos, en alguns casos són entitats bancàries que se’ls van quedar en embargament, perquè assumeixin la seva part d’aquests 168.000 euros.