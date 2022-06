La tercera jornada de vaga dels treballadors de Ryanair ha deixat dotze vols cancel·lats amb Barcelona com a origen o destinació. Segons el sindicat USO, aquests vols que havien de sortir o aterrar a l'Aeroport del Prat aquest diumenge no s'han enlairat per la vaga, que també ha provocat el retard de vuit vols des de Barcelona i quatre des de Girona.

En total, s'han cancel·lat un total de 42 vols amb origen o destí a l'estat espanyol. Amb aquestes últimes dades s'eleven a 117 els vols anul·lats des de divendres a tot l'Estat i a 239 els vols afectats per retards. Des del sindicat USO remarquen que la tercera jornada de vaga de tripulants de Ryanair a Espanya coincideix amb les de Bèlgica, França i Portugal. Segona jornada de vaga de Ryanair: retards en una quinzena de vols d'arreu de l'Estat