Cau una branca de grans dimensions al brollador sobre els jardins de la Devesa de Girona

Una branca de grans dimensions d’una acàcia casque rouge dels jardins de la Devesa va caure aquest diumenge al migdia a sobre del brollador. Ningú va resultar ferit ni va quedar malmès l’element històric de cinc pisos. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha admès que són vells i que n’hi ha que estan morint i que s’han de canviar. Tant els dels jardins o com altres que hi ha plantats a la ciutat. Des del PSC, la regidora Bea Esporrín, va apuntar que es tracta d’un nou capítol de «les conseqüències que pot comportar un manteniment no òptim de l’arbrat». Esporrín va recordar que al ple de maig el PSC va promoure una moció per la conservació de l’arbrat, però considera que no s’ha aplicat.