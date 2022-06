Un pas més per adaptar la pràctica esportiva als joves amb ceguesa

«Encara s’ha de treballar molt per a adaptar l’esport a les persones amb discapacitat i encara més si pateixen ceguesa, perquè la vista és un dels sentits més importants i hi ha poques coses que puguin fer amb normalitat», assegura Guillem Martínez, un dels 14 alumnes de 4t d’ESO de l’institut de Celrà que han volgut aportar el seu gra de sorra per a adaptar la pràctica esportiva a joves amb ceguesa.

I és que els alumnes van apostar per a crear robots «inèdits» i «funcionals». El primer que van idear, recorden, va ser un bastó (a escala real) per a persones cegues amb una particularitat: la incorporació de tres sensors que detecten si la persona s’aproxima a una paret, un objecte o un obstacle i en cas afirmatiu, emet un efecte sonor perquè l’usuari pugui conèixer amb precisió la proximitat de l’element. A més, també van desenvolupar un «robot guia» que instal·la cons i un altre de teledirigit que pot guiar la persona amb ceguesa per superar els obstacles un a un; una porteria amb sensors de moviment que emet un efecte sonor quan entra la pilota i una coreografia on cada moviment està associat a un so, a partir d’on les persones amb ceguesa podrien seguir els passos a partir de la identificació de cada efecte sonor. Aquesta proposta, de fet, va acompanyada d’una aplicació mòbil, que també han dissenyat els alumnes.

Posar-se a la seva pell

Tot i que de moment els alumnes encara no han pogut provat els prototips amb persones que pateixen una discapacitat visual, han intentat posar-se a la seva pell. «Hem fet la prova tapant-nos els ulls per a saber si realment els podria ser útil», explica un altre dels participants, Nil Pons. A més, no descarten -en un futur- donar a conèixer els prototips que han creat a alguna entitat.

Guanyador del Premi RetoTech

El projecte, batejat com a INVISUAL, ha estat distingit amb el Premi RetoTech de la Fundació Endesa d’entre propostes presentades per més de 400 estudiants de 50 centres educatius catalans. I el reconeixement ha engrescat als alumnes. «Estem molt contents, vam estar molts mesos treballant en els prototips i rebre aquesta distinció ens fa sentir molt orgullosos». Però confessen que tenien un pressentiment: «Sabíem que tenia potencial».

Per la seva banda, la professora de Tecnologia i Robòtica de l’institut de Celrà, Eva Sala, assegura que el guardó és el «resultat de l’esforç conjunt dels 14 alumnes». Una perseverança que, confessa, al principi va ser a mode «d’assaig i error». «Van haver d’aprendre a programar i dissenyar, hem hagut de tornar a imprimir moltes peces, però al final el resultat ha estat excel·lent», subratlla. Amb tot, se sent orgullosa del mèrit. «Em sento agraïda per la feina feta perquè veus que hi ha un resultat molt positiu, i això ja fa que tot l’esforç hagi valgut la pena», celebra.