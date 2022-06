L’Ajuntament de Girona ha obert una nova convocatòria de beques d’ajuda a l’allotjament universitari a les residències d’estudiants de Girona i Barcelona de l’empresa SIRESA Campus. Les beques d’ajuda cobriran part de les despeses de l’allotjament durant el període acadèmic del curs 2022-2023.

Concretament, s’ofereixen dues beques per a l’allotjament universitari a la residència de Girona de la qual SIRESA és titular d’una concessió administrativa per la seva explotació i tres beques per la residència que l’empresa gestiona al centre de Barcelona. Els requisits que han de complir els i les sol·licitants, així com informació més específica de la convocatòria, es pot consultar a través d’una pagina web.

«L’objectiu de la proposta és facilitar l’accés a l’habitatge per al col·lectiu d’alumnat universitari i ajudar a la construcció dels seus itineraris acadèmics i professionals», assegura la regidora d’Habitatge i Joventut, Annabel Moya.