L’Auditori Àgora del Museu de les Aigües AGBAR, a Cornellà de Llobregat, serà l’escenari de la cerimònia de lliurament dels Premis de la Fundació Princesa de Girona. La gala es farà aquest pròxim dilluns a la tarda. Per primera vegada, cinc dones han estat distingides en totes les categories d’aquests guardons que aquest any reconeixen l’actriu, dramaturga i productora María Hervás; l’enginyera Elisenda Bou-Balust; la física i investigadora Eleonora Viezzer; la psicòloga i emprenedora social Claudia Tecglen i la conservacionista Trang Nguyen. Els Reis d’Espanya, acompanyats per la Princesa d’Astúries i de Girona, Elionor, i la infanta Sofia presidiran l’acte de lliurament dels guardons d’aquesta edició.

La unió del talent jove serà el fil conductor d'una gala on participaran premiats d'edicions anteriors -Felipe Campos, Maria Sánchez, Damià Tormo, Miriam Reyes, Guillermo Mínguez i Maria Jammal- i joves que formen part dels diferents programes que impulsa la Fundació per dotar la joventut de les eines necessàries per desenvolupar-se i contribuir a construir un futur millor. Juntament amb les premiades del 2022, reflexionaran sobre alguns dels reptes actuals de la societat com el medi ambient, el foment de les vocacions Steam o la necessitat d'impulsar energies renovables i sostenibles.

Els Premis Fundació Princesa de Girona, dotats amb 20.000 euros i una escultura dissenyada en exclusiva per Juan Zamora (Premi Arts i Lletres 2017), tenen l'objectiu de posicionar tota una comunitat de joves que vulguin liderar el desenvolupament personal i professional i generar un impacte positiu.

Més activitats

Coincidint amb la presència dels Reis a Barcelona, es faran altres activitats ordinàries de la Fundació en motiu del lliurament dels Premis FPdGi. Al matí, se celebrarà la trobada habitual de premiats d'edicions anteriors al Palauet Albéniz. El Palauet Albéniz també acollirà un taller de Code.org que comptarà amb l’assistència de la Princesa d’Astúries i de Girona, Elionor, i la Infanta Sofia. Aquesta activitat estarà liderada pel CEO de Code.org, Hadi Partovi, i comptarà amb la participació de joves del programa «Generació docents» que s’han format en programació amb l’objectiu de portar el llenguatge de codi a les aules. Des de fa uns mesos, la Fundació Princesa de Girona, AulaPlaneta i Code.org han unit esforços per impulsar l’aprenentatge de les ciències de la computació a les aules, a través dels docents. Durant la jornada també es reuniran el Consell Assessor i el Patronat de la Fundació que coneixerà de prop les activitats impulsades durant el primer semestre de l'any.

El mateix dia 4, a més, es mostraran i posaran en valor alguns dels projectes desenvolupats per joves durant el Tour del Talent i es recordaran algunes de les principals activitats del primer semestre de l’any com l’expedició tecnològica al Mobile World Congress o la participació a l’esdeveniment de mobilitat sostenible New Generation Congress.

L'entrega dels guardons s'havia estat fent, durant les primeres edicions a Girona. Però després que l'Ajuntament de la ciutat i diverses entitats mostressin el seu rebuig a la corona espanyola i que es fessin unes obres a l'Auditori coincidint amb la data d'una de les gales, es van traslladar, un any, a Vilablareix. Darrerament, el lliurament es fa a Barcelona. Fa unes setmanes el director de la FPdGi, Salvador Tasqué, va avançar a aquest diari que enguany l'acte d'entrega es faria a l'entorn de Barcelona.