La reordenació urbanística del sector del Mas Gri que segons l’equip de govern de Girona té per objectiu l’ampliació del futur aparcament dissuasiu a tocar de la Clínica Girona afavorirà, de retruc, la legalització del Leroy Merlin, que acumula tres sentències contràries a la seva obertura des que es va inaugurar. Ho va admetre durant el ple extraordinari celebrat ahir al vespre el tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí.

El representant municipal va explicar que el punt que es votava s’havia ideat per poder ampliar l’espai d’aparcament sense perdre zones verdes ni espais lliures i reduint la rotonda existent. Al mateix temps, la modificació del pla general, que inclou també canvi a l’Avellaneda (s’hi permetran usos denominats indústria - aparador) permetrà una redistribució que facilita donar compliment a les sentències judicials que han declarat nul·la la llicència del Leroy Merlin. Martí va insistir tot i això, que les sentències no eren fermes i que l’Ajuntament podia acabar guanyant-les ja que la discrepància entre el que diuen les parts (sobre tants per cents de zones verdes i vials) és molt petita.

El projecte a l’aparcament del Mas Gri es finança amb fons europeus Next Generation i ha de servir per condicionar el solar antigament havia acollit el Centre Verd, especialitzat en la venda de productes de jardineria. L’espai serà de pagament, es pavimentarà i tindrà càmeres de vigilància i autobusos llançadora que passaran cada cinc o deu minuts per acostar els usuaris fins al centre de la ciutat. La previsió és que hi hagi entre 220 i 250 places.

Tota l’oposició hi va votar a favor , excepte Guanyem que es va abstenir. Van criticar pel nyap de la llicència concedida a Leroy Merlin. Per Guanyem, la regidora Cristina Andreu va lamentar que allò que s’hauria d’haver fet d’antuvi s’estava fent ara i va apuntar que, massa sovint, el govern local planifica de manera sobrevinguda o per cops adversos i sense cap visió integral de la ciutat. Pel PSC, la portaveu Sílvia Paneque, va insistir en què en el seu moment es va voler córrer massa per concedir el permís a l’empresa i que encara ara s’estava arreglant el que no es va fer correctament.

El nyap de la llicència

Per concedir la llicència comercial a Leroy Merlin, el 2017, la Generalitat li va imposar una condició: la multinacional havia de pagar la millora de la xarxa viària a la zona. En concret, que dupliqués un carril de sortida de la C-65 venint de Salt per accedir a la rotonda de la carretera Barcelona, i també que es construís un nou carril de gir a la dreta per enllaçar amb l’N-II cap a l’Avellaneda. L’empresa va presentar el projecte, que va ser aprovat per l’Ajuntament l’agost de l’any 2018 i el novembre del mateix any. L’establiment va obrir les portes el 13 de juny del 2019. Des d’aleshores hi ha hagut tres sentències en contra perquè Bauhaus va portar el cas als tribunals per no fer bé els tràmits ni correctament el vial.