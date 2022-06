El Jutjat d'Instrucció 2 de Girona ha enviat a presó comunicada i sense fiança l'home que va matar la seva àvia de 90 anys a Sant Gregori (Gironès). La causa està oberta per un delicte d'assassinat. El crim va tenir lloc el matí del 23 de juny. El net, que té 37 anys, va discutir-se amb l'anciana i la va acabar escanyant en un lavabo de l'habitatge. Després va anar fins a l'hospital Santa Caterina, on el van ingressar perquè va dir que no es trobava bé. Allà ja va explicar que s'havia barallat amb l'àvia. Els Mossos el van detenir aquest dilluns, un cop va rebre l'alta. L'arrestat ha admès el crim en tres ocasions: quan ha declarat a comissaria, al jutjat i durant la reconstrucció que s'ha fet a l'habitatge de Sant Gregori.

Segons ha determinat la investigació, el detingut, de 37 anys, no tenia bona relació amb la seva àvia ni amb els que vivien a la casa de Sant Gregori. De fet, familiars seus han explicat que solia presentar-se a l'habitatge per muntar-hi saraus i es discutia amb l'anciana. Fins i tot, van haver d'avisar els Mossos d'Esquadra en diverses ocasions i va arribar a tenir una ordre d'allunyament de la seva àvia. L'home no vivia a Sant Gregori. S'estava en un domicili de Sils (Selva), que li pagava la seva mare per mantenir-lo allunyat de la llar familiar. Al detingut, que tampoc té feina, li consten antecedents psiquiàtrics. Va estar ingressat, però actualment es medicava. La investigació situa el crim entre les nou i les deu del matí del 23 de juny. Qui va trobar el cos de l'anciana va ser un altre net, que cap a aquella hora va arribar a l'habitatge, es va trobar la víctima estesa a terra sense vida i va alertar els sanitaris del CAP (que en van certificar la defunció). A priori, la dona no tenia signes evidents de violència, més enllà d'un tall a la cella i sang al nas. Però al cap de poc, un avís des de l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) feia saltar les alarmes. El detingut acabava d'ingressar al centre, dient que no es trobava bé i que s'havia barallat amb la seva àvia. L'home tenia esgarrapades a les mans. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona es va fer càrrec del cas. L'autòpsia de l'anciana va confirmar el crim, perquè els forenses van concloure que la dona havia mort estrangulada. Els Mossos van detenir el net aquest dilluns, un cop l'hospital li va donar l'alta. A comissaria, al jutjat i durant la reconstrucció L'arrestat ha admès el crim en tres ocasions. Primer a comissaria, durant la declaració policial que se li va prendre aquest dilluns. I avui, tant davant del jutjat com també en la reconstrucció dels fets que s'ha fet a l'habitatge de Sant Gregori a primera hora de la tarda, en presència de la comitiva judicial. Entre d'altres, ha reconegut que s'havia barallat amb la seva àvia i que l'havia agafada pel coll, fins que va perdre els sentits i va caure a terra. Segons ha pogut saber l'ACN, durant la declaració a comissaria, el processat va explicar que, mentre ell i l'anciana es discutien, la víctima li va dir que trucaria a la policia perquè l'ingressessin. El detingut va relatar que havia intentat prendre-li el telèfon, però que la va acabar agafant pel coll fins que la víctima va perdre el coneixement. També va dir que, durant la caiguda, l'anciana es va colpejar el cap. Atesa la petició del fiscal, Víctor Pillado, el jutjat d'instrucció 2 de Girona -que és el que porta el cas- ha disposat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut. La causa està oberta per un delicte d'assassinat.