«Deixa el gos lligat fora el Centre Cívic Taialà i, quan surt, ja no hi és. Agents de proximitat i la unitat canina fan recerca d'en Taylor. Es localitza, al Parc Central, un menor d'edat amb el gos. El denunciem per un delicte de furt. Retornem en Taylor a la seva propietària». Aquest dimarts, la Policia Municipal de Girona ha protagonitzat una emotiva història que ha piulat al seu compte de Twitter.

Deixa el gos lligat fora el CentreCívic Taialà i, quan surt, ja no hi és. Agents de proximitat i la unitat canina fan recerca d'en Taylor. Es localitza, al Parc Central, un menor d'edat amb el gos. El denunciem per un delicte de furt. Retornem en Taylor a la seva propietària🐶 pic.twitter.com/ecfDilAAmi — Policia Municipal Gi (@pmgirona) 28 de junio de 2022 Com es pot comprovar en el vídeo, la propietària d'en Taylor s'ha emocionat durant el retrobament, després que l'animal fos pispat per un menor davant el Centre Cívic Taialà.