L'Audiència de Girona ha condemnat a un any i mig de presó un jove que va llançar una pedra contra la línia policial que protegia la subdelegació del govern espanyol durant els aldarulls que hi va haver a la ciutat la nit del 18 d'octubre del 2019, en el marc de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes. El processat, que s'enfrontava a una pena de 2 anys i 6 mesos, ha reconegut els fets i la fiscalia i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena. El tribunal l'ha condemnat de viva veu per un delicte de desordres públics. El jove no haurà d'entrar a presó perquè es compleixen els requisits legals per acordar la suspensió de l'execució de la pena.

El cas ha arribat a judici a la secció tercera de l'Audiència de Girona. L'encausat ha reconegut els fets i ha subscrit l'escrit d'acusació de la fiscalia, que recull que cap a les 20.15 hores del 18 d'octubre del 2019 un grup de manifestants estava provocant aldarulls a la zona de la subdelegació del govern espanyol. Era una jornada més de protestes a la ciutat contra la sentència del procés. El processat ha admès que va llançar una pedra «de la mida d'una mà» contra la línia policial formada per antiavalots que protegia l'edifici. No consta que el roc impactés contra cap agent o causés lesions. Segons la fiscalia, el jove va fer el llançament «aprofitant l'atac agressiu grupal», amb la finalitat de «subvertir l'ordre públic i la pau col·lectiva» i actuant «de manera coordinada» amb «la resta d'atacants». L'acusació pública sol·licitava inicialment 2 anys i 6 mesos de presó per un delicte de desordres públics. Com que ha reconegut els fets, fiscal i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena. El tribunal l'ha condemnat de viva veu i li ha imposat 1 any i mig de presó, que no haurà de complir perquè no té antecedents i es compleixen els requisits legals. L'execució de la pena queda suspesa i el president del tribunal ha advertit el processat que no pot tornar a delinquir en un termini de 3 anys o, sinó, l'hauria de complir. La fiscal i la defensa han renunciat a recórrer la sentència, que ja és ferma.