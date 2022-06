Conflicte per unes obres a les antigues escoles de la vall de Sant Daniel. S’hi estan fent uns treballs coincidint amb un casal i una escoleta i algunes famílies s’han queixat que no es facin en un altre moment. Diuen que ’empresa estava disposada a fer els treballs a l’agost per no perjudicar les activitats però que l’Ajuntament va imposar l’inici de l’obra. Indiquen que, fins i tot, una veïna de la vall ha hagut de cedir part del seu pati perquè els participants puguin descansar en una ombra a l’aire lliure.

Des de l’Ajuntament però, s’apunta que les obres es van adjudicar el 17 de març i havien de començar abans d’un mes. Expliquen que es va contactar amb l’Associació de veïns i l’entitat va dir que el 27 i 28 de maig havien de celebrar-hi la Fira del disc. Es va posposar l’inici de les obres, restant només l’opció de començar l’1 de juny per acabar a temps el contracte, fixar amb l’adjudicatari en 3 mesos i mig. Amb tot l’obra no es va iniciar el juny, perquè l’associació no havia desmuntat el sistema de cablejat de llums de la festa del disc. L’obra va començar el 13 de juny. A més ressalten que es va esperar a fer la licitació del projecte a tenir les obres del CREC acabades, perquè els veïns no perdessin dos equipaments alhora per fer-hi activitats, com ara el casal. El projecte, inclòs als pressupostos participats, ha de servir per acabar amb les basses i clots que es formen quan plou. També inclou la reconstrucció de les escales d’accés a l’edifici de les escoles, la renovació del mobiliari de la plaça i la regulació de l’accés puntual de vehicles.