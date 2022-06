Creen un nou carril bici a la zona del Güell eliminant 30 places d’aparcament

Treballadors de les brigades municipals de Girona han iniciat aquesta setmana els treballs per implantar un nou carril bici bidireccional a la zona de la Devesa- Güell. El carril estarà situat en un tral del carrer Josep Viader i un tram del carrer Remences. La idea és connectar la zona de les hortes de Santa Eugènia, l’escola Maristes i els equipaments comercials que hi ha a la zona amb el carril bici existent al carrer riu Güell. L’allargada aproximada és d’uns 250 metres.

El nou carril estarà situat en un lateral de la calçada que suposarà l’eliminació d’una trentena de places d’aparcament. Una vintena d’aquestes eren, fins ara, places d’àrea verda d’estacionament, i les altres lliures. Aquestes places gratuïtes són les que estaven ubicades al tram del carrer Josep Viader on hi ha l’entrada de l’Escola Oficial d’Idiomes i de l’Escola d’Hostaleria i Turisme. A més a més, s’han desplaçat diversos grups de contenidors que hi havia al recorregut en punts propers.

La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, ha explicat que aquest carril serà «la connexió entre dos carrils bicis existents, el del carrer Riu Güell i el del Josep Tarradellas». La representant municipal ha indicat que «ara el carril bici de l’avinguda Josep Tarradellas - que arrenca més enllà del pont de Fontajau- queda mort als Maristes perquè no pot continuar per la vorera», que és molt estreta per poder-hi compaginar el pas d’un carril bici amb l’entrada i sortida del centre d’ensenyament.

La regidora ha indicat que s’ha ampliat la zona rebaixada de les voreres de davant de l’escola per tal de fer compatible el pas de vianants amb el carril bici direccional. Ara queda per repintar la zona dels passos de vianants que serveixen per travessar el riu Güell i que serà, de fet, l’inici -o final- del nou tram de carril per a bicicletes.

Quan estigui finalitzat, el carril bici bidireccional permetrà connectar aquesta zona comercial, amb les escoles Maristes, d’idiomes i d’hostaleria amb el carril del riu Güell per una banda (que des de la rotonda dels Maristes permet arribar fins al parc de la Devesa), i amb el de Josep Tarradellas (fins passat el pont de Fontajau) per l’altra.

Una xarxa de 42 quilòmetres

Segons dades de l’àrea de mobilitat que apareixen a la pàgina web de l’Ajuntament de Girona, actualment a la ciutat hi ha una xarxa pedalable de 42,24 quilòmetres. D’aquests, n’hi ha 9,18 en calçada, 15 en vorera i 2,16 compartint espai amb autobusos i taxis. També n’hi ha 7,51 en calçada compartida amb vehicles però amb senyalitzacions (sharrows a l’asfalt), 2,23 en vorera compartida i, finalment, 6,16 quilòmetres.