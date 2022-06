La mesa de contractació que estudiava l’única oferta presentada per optar al servei de recollida de residus i neteja viària de l’Ajuntament de Girona ha obert ja tots els sobres de la proposta, ha estudiat si complia tots els requisits que es demanaven i ha comprovat que la quantitat econòmica proposada no suposava una baixa temerària.

El preu de sortida del concurs públic era de 168.961.964,64 euros per vuit anys. L’ofertant pràcticament no va rebaixar la quantitat en la seva proposta. i va plantejar fer el servei per 168.075.747 euros.

En ser l’única oferta (presentada per la Unió Temporal d’Empreses formada per la gironina Construccions Rubau i Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha traslladat al servei de Contractació de l’Ajuntament que pot «procedir a efectuar el requeriment de documentació previ a l’adjudicació definitiva». Si es continuen complint els terminis, segons l’Ajuntament, al llarg del mes de setembre l’empresa ja desplegarà tot el nou contracte.

El nou contracte recuperarà la presència de l’aigua en la neteja. Es passarà almenys un cop a la setmana per tots els carrers de la ciutat amb camions i mànegues. «Va ser una mala idea treure-ho», va dir en referència al contracte del 2011. També es reduirà la quantitat de quilòmetres que faran els operaris que fan la neteja viària a peu amb escombres. Es considera que si han de cobrir menys espai podran netejar més a fons la zona.

A més a més, el nou contracte inclou el desplegament de contenidors intel·ligents per tota la ciutat o el model porta a porta allà on sigui possible, per tal d’aconseguir un major índex de recollida selectiva.