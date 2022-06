No voldríem que el títol portés a equivoc o engany, l’article no va dirigit a comentar o elogiar els beneficis de practicar exercici.

Aquest és per a exposar una situació totalment injusta de des protecció de una Comunitat de Propietaris, ubicada a Avda. Lluis Pericot, 110 de Girona, on fa aproximadament 18 mesos es van iniciar obres en un local situat al mateix edifici per instal·lar-hi un gimnàs.

Des d’un bon principi els tràmits es van fer de manera incorrecta: Sense notificació i sol·licitud de permís a la Comunitat per part de la propietat; es van iniciar les obres amb un possible perjudici estructural, sense comunicar-ho ni que així constes als documents de la sol·licitud de llicència d’obres.

I així, tot un seguit d’incorreccions i tràmits defectuosos.

Tot això va comportar pels residents a la Comunitat unes despeses, contractació de tècnics, lletrats, etc., per a poder esbrinar la real situació de les obres que s’estaven portant a terme, permisos d’obres, permís d’activitats, etc.. per a una infinitat de males praxis que ha tingut i té el llogater del local. Aquesta situació fa que els residents en l’edifici visquin intranquils.

A més, i aquesta es la qüestió més rellevant, hi ha diverses famílies que no poden descansar per la molèstia de les vibracions, sorolls dels mecanismes que s’utilitzen al gimnàs, per l’elevat nivell del volum dels aparells de música, etc...

S’han fet infinitat de gestions amb l’Ajuntament de Girona, demostrant la mala praxi en la informació i documentació facilitada. S’ha sol·licitat la intervenció de l’Àrea corresponent, sent la seva resposta una actuació més semblant a tapar-nos la boca que ha una acció de protecció al ciutadà perjudicat.

Ha quedat palès que l’Ajuntament ha mostrat més interès i deferència per afavorir l’obertura d’un negoci que no pas en protegir els ciutadans d’un edifici sencer que es senten totalment desemparats.

Tot plegat per finalment rebre un comunicat manifestant que aquesta tot correcte que han complert i informat documentalment els requeriments efectuats per l’Ajuntament, basant-se en la bona intenció, responsabilitat i fer de la propietat del local i de l’inquilí, i si la Comunitat o en aquest cas diversos propietaris continuen patint les conseqüències o no estan d’acord no tenen cap al remei que anar per la via judicial o per via contenciosa administrativa, etc.

Aquesta és la protecció que tenim per part de l’administració municipal, podem incidir en la part política però creiem fermament que la problemàtica no resideix aquí únicament, creiem que hi ha una burocràcia tècnica a l’Ajuntament i sembla que és la que realment dicta el fer de mateix.

Si fa al cas, continuarem comptant vicissituds que sofreixen els conciutadans de Girona.