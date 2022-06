Girona busca a corre-cuita on portar la fracció orgànica a partir de demà

La finalització del conveni per portar tota la fracció orgànica a tractar a l’abocador de Solius en data de 30 de juny -avui- ha portat l’Ajuntament de Girona al límit de l’abisme. L’equip de govern va portar al ple de dilluns una proposta de conveni perquè gran part d’aquest residu es portés al dipòsit de Pedret i Marzà a partir de demà-1 de juliol-. L’altra part es podria seguir portant a Solius. Segons el regidor de Neteja, Eduard Berloso, era viable i es tenia un informe de l’Agència Catalana de Residus. Però tota l’oposició va bloquejar aquest conveni. Aquest fre ha provocat que l’Ajuntament estigui buscant solucions perquè els veïns continuen generant fracció orgànica i s’ha de continuar tractant.

Des del govern hi ha, sobretot, dues opcions sobre la taula. Totes les possibles passen per Pedret i Marzà. Una de les alternatives és convèncer algun grup o algun regidor de l’oposició per tal que doni suport al conveni. Això passaria per convocar un ple extraordinari a corre-cuita perquè el document ha de tenir el vist-i-plau per majoria absoluta del ple (en la sessió de dilluns tota l’oposició es va abstenir). Podria passar avui o els primers dies de juliol, segons ha explicat el regidor de Neteja. L’Ajuntament només hauria de pagar les factures fora de conveni d’alguns dies. L’altra opció és el sistema de les factures sense contracte adjudicat fins que es pugui signar sense tanta pressa, fins que es pugui arribar a un acord. Totes les factures s’hauran d’anar aprovar posteriorment en sessions plenàries.

Des del govern es descarta una opció que a algú li podria sobrevolar pel cap: barrejar la fracció orgànica amb la resta: «Cap solució passa per aquí. Cap ni una», assenyalen. I insisteixen que «els veïns fan un esforç per separar i el govern seguirà mantenint el tractament dels residus per separat».

Altre opcions serien traslladar la fracció orgànica a l’abocador de la Garrotxa. Però el cost s’enfila. Ara tot es porta a Solius. La solució de mantenir el tractament anual d’unes 32.400 tones anuals a Solius i la resta a Pedret i Marzà ja encaria el tractament en 120.000 euros a l’any. Però si enlloc de Solius, l’opció és la Garrotxa, el sobrecost arribaria ja als 400.000 euros. Berloso insisteix en què la solució d’abocar una determinada quantitat de tones a Solius és una proposta de l’Agència Catalana de Residus. També que la possibilitat de la Garrotxa no es contempla perquè, manté que l’obligació del govern «és estalviar al màxim».

El PSC manté el «No» a Solius

El PSC però, ahir mateix va insistir en què no donarà suport a cap solució que passi per mantenir transport de residus a Solius. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va apuntar que és «un abocador que treballa sense cap garantia legal vigent i sobre el qual pesa una sentència de tancament en ferm». En aquest sentit, Paneque va indicar que «La gestió de residus a Girona s’ha de replantejar del tot i cal donar una solució sostenible o compromesa amb el medi ambient». La representant socialista va assenyalar que «el govern de l’Ajuntament s’havia compromès a no enviar més residus a Solius a partir del 30 de juny del 2022. Però, al final, l’única proposta ha estat de nou la de Solius. «Hem demanat una gestió eficaç i sostenible i no hi ha capacitat de tenir aquesta alternativa. A l’últim moment, com en el contracte de neteja, l’única possibilitat que ofereix l’Ajuntament és prorrogar una mala opció». Guanyem creu que l’opció que combina Solius i Pedret i Marzà és «un mentrestant» sense treballar alternatives.