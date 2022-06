El restaurant La Brutal del mediàtic cuiner nascut a Girona Marc Ribas ja és una realitat al Barri Vell. Ubicat a l'antic Museu del Vi, al carrer de la Cort Reial, l'establiment ha quedat reconvertit en una masia tradicional de l'Empordà i amb un arc medieval que ha quedat al descobert després de les obres d'adequació. El restaurant ofereix a partir d'avui productes de qualitat (embotits, carns i formatges, entre d'altres) i del territori a més d'hamburgueses d'autor i una àmplia varietat de vins. Aquest vespre s'ha fet una inauguració per mostrar com ha quedat el local i oferir els productes que es podran degustar a partir d'ara.

Els plats per compartir i algunes hamburgueses

Entre els plats que es podran degustar i compartir hi ha la russa del ciri, aletes de pollastre picants, anxoves de l'Escala, bikini de tomàquets, amanida del Cèsar, esqueixada o escalivada. Pel que fa a les hamburgueses, hi ha 'La Marrana' amb trinxat fet amb cuixa de porc Ral d'Avinyó, amanida amb sal, pebre i cardamom, acompanyat de poma àcida de Girona envinagrada, romesco, picant i suc de porc amb gingebre. També hi ha 'La Pastura' amb trinxat de bola de vedella Salers de Girona amanida amb sal i pebre negre, acompanyat de sofregit de ceba de Figueres, tomàquet de penjar confitat i suc de rostit. Una altra hamburguesa és 'la Verda', amb trinxat fet amb fesols de Santa Pau, col verda, patata, amanida, amb sal, pebre, cúrcuma i comí, amb romesco verd, gírgola de castanyer i suc rostit d'arrels.