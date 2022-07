Converses a contrarellotge amb els titulars d’abocadors per l’orgànica

S’ha acabat el marge. La fracció orgànica que es reculli a partir d’avui a Girona ja no podrà anar a tractar-se tota a l’abocador de Solius. Aquesta passada mitjanit ha acabat el conveni entre l’Ajuntament i els responsables de la instal·lació. Tot el que es reculli a partir d’ara ha de tenir un destí fora d’aquest contracte ja acabat. I haurà de ser provisionalment fins que no hi hagi algun acord amb algun dipòsit controlat.

Des que al ple municipal extraordinari de dilluns tota l’oposició va bloquejar la proposta de l’equip de govern, s’estan buscant alternatives per abocar la fracció orgànica en algun dipòsit controlat. Ahir la prioritat era resoldre on portar la matèria orgànica a partir d’ara i mentre no es formalitza un nou contracte i un cop es resolgui aquesta situació temporal es buscarà un acord amb alguna formació política de l’oposició per tal que validi la proposta que es faci, ja que per un conveni d’aquesta tipologia cal la majoria absoluta.

Ahir, l’àrea de Medi Ambient i el regidor de Neteja i recollida de Residus, Eduard Berloso, van mantenir contactes i converses amb responsables de l’Agència Catalana de Residus i amb representants de diversos abocadors per mirar on es portaran a tractar la matèria orgànica. L’equip de govern té clar que manté la separació d’aquesta fracció i que part de la solució passa per abocar gran part dels residus d’aquesta fracció al dipòsit de Pedret i Marzà i la resta, al de Solius, perquè no es veu assumible que tota acabi a Pedret i Marzà. Aquesta de fet, va ser la proposta tombada al ple de dilluns. La possibilitat d’abocar a la Garrotxa no es contempla perquè la despesa és molt superior a l’actual .

El que està clar és que des d’avui, s’adopti la solució que s’adopti, s’haurà d’anar pagant cada factura a cada instal·lació per cada servei fins que no se signi un nou contracte o més d’un, per mitjà d’un o més convenis amb les instal·lacions que acabi amb la provisionalitat.