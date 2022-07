La Salle de Cassà expulsa dos alumnes de 4t d’ESO per escriure una poesia eròtica

La família d'una alumna de 4t d'ESO de La Salle de Cassà de la Selva denuncia que la direcció del centre va expulsar la seva filla (i un alumne més del mateix curs) per escriure una poesia «amb connotacions eròtiques». Els fets es remunten al 22 d'abril de 2022, vigília de la Diada de Sant Jordi.

«Els professors els van demanar que escrivissin un poema o escrit a l’aula que fes referència a Sant Jordi, ella ho va fer i el va entregar, però després, juntament amb un company, van veure que els quedava temps lliure», relata el seu pare, que prefereix restar en l’anonimat. «Jugant, van escriure una segona poesia amb connotacions eròtiques, amb paraules com 'mamada' o 'palla', que suposo que a la direcció els va incomodar», explica. Però aquest segon poema, remarca, «no l’havien d’entregar, només era un passatemps perquè estaven avorrits». Aleshores, relata, «va passar per allà una professora i va riure, després un altre professor els va dir que no la presentessin però li van dir explicar que només era per ells, però va arribar una altra professora i va posar el crit al cel, els va treure la poesia de les mans, la va fer arribar al director i els van dir que era inadmissible i que tindrien una falta molt greu». I va arribar el «càstig»: un dia d’expulsió i la prohibició d’anar al viatge de final de curs.

«Jugant, van escriure una segona poesia amb connotacions eròtiques, amb paraules com 'mamada' o 'palla', que suposo que a la direcció els va incomodar»

La condemna va fer posar les mans al cap a la família, que la consideren «desproporcionada» tot i que reconeixen que el vocabulari de la poesia era «inadequat» i «gens apropiat» (contenia frases com: «al drac vull fer una mamada», «també li volia oferir una palla i a dormir», «de la seva llet volia beure» o «mentre ella em cavalcava, jo dins seu acabava»). «La meva filla em va explicar el que havia passat, després em va trucar la cap d'Estudis, li vaig dir que no hi estava d'acord i que l'endemà mateix hi aniria a parlar en persona», defensa. «El director ens va dibuixar un organigrama i va assenyalar a dalt de tot, repetint-nos que ell era qui prenia les decisions, ens va dir que considerava que era una falta molt greu i que l’expulsió era ferma». Una sanció que la família considera «injusta» perquè «el poema no falta al respecte a ningú i no té cap mala intenció». En aquest sentit, assegura que «si hagués posat el nom d'algun alumne o professor ho hauria entès, però no va ser així». A més, lamenta, hi va haver un «greuge comparatiu» amb la magnitud de la sanció, ja que «alumnes d’una altra classe van entregar com a treball un dibuix de Sant Jordi canviant l’espasa per un porro i no se’ls ha sancionat de la mateixa manera».

«El director ens va dibuixar un organigrama i va assenyalar a dalt de tot, repetint-nos que ell era qui prenia les decisions, ens va dir que considerava que era una falta molt greu i que l’expulsió era ferma»

Amb tot, lamenta que el director «va coaccionar» la seva filla perquè «posés per escrit que considerava que havia comès una falta molt greu». «La va fer anar al seu despatx, la va obligar a fer un escrit de penediment i, en acabar, li va dir que no estava complert, que havia d’afegir que considerava que era una falta molt greu», explica el pare. «Estava espantada i ho va escriure», relata, i afegeix que «el que jo vaig trobar molt greu és que la coaccionés per escriure el que volia que escrivís, quan ella no ho considerava així». En aquest sentit, assegura que «una escola religiosa també hauria de posar en pràctica valors com el perdó o la comprensió».

Tot i això, la família va decidir actuar amb una primera instància presentada el 26 d’abril de 2022, on reclamaven que «valoressin la possibilitat de modificar la mesura sancionadora» i demanaven que es tingués en compte la «trajectòria acadèmica, actitud i implicació» de la seva filla al llarg de l’ESO. A més, defensava que en un context de final d’etapa, «la sanció li podia suposar una forta desmotivació a nivell personal i acadèmic». Dos dies més tard va obtenir una resposta escrita del centre, on exposaven que «s’ha ratificat la consideració de falta molt greu pel contingut del text, les paraules emprades, la divulgació posterior i pel fet que s’hagués passat a net a una cartolina tot i la negativa del professorat present a classe». A més, van assegurar que la sanció aplicada és la que estableix el «reglament de règim intern» i que en cas d’estar en desacord amb la «ratificació de consideració de falta molt greu i en conseqüència, no participar al viatge de final de curs, s’haurà d’obrir un expedient disciplinari», a partir d’on els adjuntaven el procediment.

L’endemà, el pare va presentar una segona instància, al·legant que estava «en total desacord» amb la ratificació, i els va sol·licitar els «fonaments jurídics en els quals es fonamenta la sanció». També va posar els fets en coneixement de La Salle Catalunya, que els va dir que «estudiarien el cas» i dels Serveis Territorials d’Educació a Girona. La inspectora d’Educació li va respondre que «puc entendre que no estigui d’acord amb l’aplicació de la sanció ja que pares i mares tenim tendència a protegir els nostres fills dels disgustos que puguin tenir».

«el nostre marc de funcionament sempre és el diàleg i el consens amb les famílies» Dante de Zabaleta Orellano - Director de la Salle de Cassà

Per la seva banda, el director de centre, Dante de Zabaleta Orellano, va assegurar ahir que es tracta d’una «decisió interna» i va afirmar que «no volem fer públiques coses que afectin als menors perquè vetllem per la seva privacitat». Tot i això, va defensar que «el nostre marc de funcionament sempre és el diàleg i el consens amb les famílies».