Set joves de Salt becats per l’Ajuntament han iniciat el curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu impartit des del Consell Esportiu de Gironès a partir del Programa Referent d’Ocupació. La formació té l’objectiu de facilitar la seva emancipació i esdevenir referents positius per als més petits del municipi.

Aquest curs permet treballar com a monitor d’activitats poliesportives en casals, estades i campus esportius organitzats per consells esportius, ajuntaments, patronats municipals, AMPAs, centres educatius i entitats esportives. Els set joves han estat seleccionats per la seva passió per l’esport i per haver-lo practicat.

Tots ells, tenen setze anys o més i titulació d’ESO, els dos únics requisits per realitzar el curs, el qual consta de 100 hores teòriques i 150 hores de pràctica que han de realitzar en una entitat esportiva.