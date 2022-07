Dilluns, el govern municipal no va aconseguir que l’Ajuntament de Girona continuï portant els residus a Solius, que és l’equipament més contaminant de la província de Girona i carrega amb dues sentències de tancament. Als problemes en la gestió diària de la neteja (es va prorrogar un contracte que segons el mateix govern no funciona); la seguretat (hi ha pendent des de principi de mandat incrementar plantilla i els recursos); les inversions (se n’acumulen d’encallades, com a la Central del Molí, la Casa de les Matemàtiques, la nova comissaria o haver fet un sol equipament més en tots aquests anys), s’hi suma la paràlisi en la gestió de residus.

El govern de Junts i ERC havia portat al ple de gener un conveni per regularitzar l’enviament de residus a Solius després d’un any enviant-los-hi sense cap paper legal. Els tècnics de l’Ajuntament havien certificat i escrit que el sistema que s’aplicava no tenia absolutament res a veure amb cap legalitat. Aquesta situació havia comportat que l’Ajuntament de Girona no pogués pagar el servei a l’abocador de Solius durant 12 mesos perquè no hi tenia cap mena de vincle contractual. Així, l’Ajuntament va acumular fins a 600.000€ de deute amb Solius. El govern, tornant al gener d’aquest any, va demanar la confiança i el suport de l’oposició per poder fer les coses bé -o mínimament bé- i aprovar un conveni del «mentrestant». L’oposició ho va admetre per la ciutat i ho va acceptar un cop com a mal menor.

En aquell plenari -s’ha de dir de memòria, perquè estranyament el Plenari de gener és dels únics que no està penjat al web- el govern de Junts i ERC es va comprometre a no enviar res més a Solius un cop esgotat el conveni que ha acabat aquest mes de juny. Per més que passin els mesos, però, el govern tampoc no troba una sortida i continua aplicant l’estratègia de situar la gestió de l’Ajuntament en el dilema: o aproveu aquest desastre o la situació pot ser pitjor.

No debades, en el plenari d’aquest gener, des de l’oposició havíem advertit que Solius té dos sentències de tancament fermes; a més de l’ordre de tancar de manera immediata caducada des de fa més d’un any, la rèmora de ser una de les instal·lacions més contaminants de Catalunya i la d’operar sense llicència ambiental. Els ajuntaments que hi acudeixen sense alternativa pateixen la desídia del govern de la Generalitat, d’ERC i de Junts, respecte de la gestió dels residus: fa temps que hi haurien d’haver polítiques decidides per eliminar tots els abocadors.

A Girona, en canvi, sí que teníem alternatives! Ha passat mig any des que el mateix govern es va comprometre que només enviaria residus a Solius durant aquest mig any perquè el temps se’ls hi havia tirat a sobre i perquè coneixien la situació de Solius. I han passat cinc anys des que la mateixa regidoria va prometre el final de les obres i l’obertura de la planta de valorització a Campdorà. Ara haurem de tornar escollir entre el nou nyap de l’Ajuntament o problemes pitjors?