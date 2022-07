El retorn a primera divisió de la Lliga espanyola del Girona FC comportarà un increment de la mobilitat a l’entorn de Montilivi els dies de partit. L’ascens provocarà una major assistència a l’estadi, que, a més a més, creixerà en capacitat. Això, sense dubte, provocarà que hi hagi més vehicles buscant aparcament a l’entorn del camp amb l’afegit que, en ser partits de la màxima divisió, augmentarà la presència policial al voltant de l’estadi i el perímetre de seguretat. Tot plegat ha portat l’Ajuntament a iniciar un estudi de com afrontar el retorn del club a primera. Una de les mesures que hi ha sobte la taula és recuperar l’exitós autobús que en parell d’hores abans de hora de cada partit sortia des del centre de la ciutat (des de la plaça Marquès de camps) i anava fent parades per la carretera Barcelona, inclosa la rotonda del polígon Mas Gri, fins arribar a l’estadi i posteriorment, en acabar l’enfrontament, feia el recorregut a la inversa per un preu de 50 cèntims el viatge.

«Evidentment l’ascens del Girona a Primera tindrà impacte sobre la mobilitat en tot aquell sector en els dies de partit, i per tant des de l’Ajuntament treballarem per adaptar-nos-hi i facilitar la mobilitat en el seu conjunt, pensant tant en els veïns que hi viuen com també amb els aficionats que vagin a Montilivi», assenyala la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. Elements sobre la taula La regidora de l’equip de govern no vol avançar cap element perquè considera que «encara és aviat per anunciar mesures, perquè primer cal tenir tots els elements sobre la taula. Per exemple, haurem d’analitzar a fons els dispositius de seguretat i ordre públic que ens marquin des de Mossos d’Esquadra, i que condicionen aquesta mobilitat». De fet, Sureda recorda que ara ja es té «l’experiència amb el Girona FC a Primera Divisió». Per això, i per tant, exposa que «el primer que fem és recuperar totes les actuacions que vam fer les temporades 2017-18 i 2018-19». Anàlisis dels fets passats En aquest sentit, la responsable del govern en matèria de mobilitat indica que s’hauran d’«actualitzar els requisits d’aleshores amb els dispositius que ens comuniquin ara». Marta Sureda apunta que també està previst analitzar «què va funcionar correctament i què cal millorar de tot el que vam fer aleshores». Deixa clar també que totes les actuacions i anàlisis es faran «pensant tant en els veïns de l’estadi, com també amb els aficionats i també amb usuaris propers com GEiEG i UdG, amb qui també haurem de parlar». Una de les mesures de més èxit per al conjunt de la mobilitat dels ciutadans de Girona va ser el bus dels dies de partit, segons admet sense embut el mateix equip de govern. Tot i això, Marta Sureda és prudent i insisteix que «ara ho estudiarem tot plegat, però la voluntat és la de tornar a tenir el transport públic com un dels eixos principals de les actuacions lligades als dispositius de mobilitat dels dies de partit.»