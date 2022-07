La fracció orgànica que es reculli a partir d’ara a Girona se seguirà portant, tota, a l’abocador de Solius. El contracte amb el dipòsit controlat del Baix Empordà es va esgotar el 30 de juny i al llarg d’aquesta darrera setmana l’equip de govern ha estat negociant on la portaria a partir del juliol. Al final, provisionalment, seguiran portant-se a Solius. És ja on es portaven actualment. Això sí, ara serà sense un conveni signat que estableixi totes les condicions que farà que l’Ajuntament hagi d’anar pagant cada servei un a un i portant les factures al ple municipal perquè les aprovi.

Ara, l’equip de govern buscarà algun acord amb algun grup de l’oposició per tal que li doni suport per tirar endavant un conveni amb alguna instal·lació de tractament de residus que li permeti fer el servei amb estabilitat, segons ha apuntat el regidor de Neteja i Recollida de Residus, Eduard Berloso. Les converses podrien començar ja la setmana vinent.

La proposta del govern

La idea que proposa l’equip de govern, des de fa setmanes, és que una part de la matèria orgànica es traslladi a l’abocador de Pedret i Marzà i les tones que no pugui assumir aquest equipament, es porti a Solius. Tot d’acord, segons Berloso, amb informes de l’Agència Catalana de Residus amb qui ha estat en contacte els últims dies. De fet, segons el representant municipal, la proposta de traslladar les deixalles a Pedret i Marzà és més econòmica que, per exemple, anar a tractar l’orgànica fins a un dipòsit controlat que hi ha a la comarca de la Garrotxa. La diferència de preu entre els dos dipòsits, segons l’Ajuntament, és d’aproximadament 280.000 euros a l’any. Segons el govern, s’hi havia estat treballant els darrers mesos per trobar la millor solució i la que fos més econòmica.

L’equip de govern va portar al ple aquesta darrera proposta que incloïa Pedret i Marzà, però es va quedar sol i no va prosperar. El PSC va ser el grup més bel·ligerant recordant que tot el que no s’aboqués a l’equipament de l’Alt Empordà se seguiria portant a Solius, un fet que no comparteixen, tot recordant que hi ha diverses sentències que s’ha de clausurar i recordant la promesa que a partir del juliol ja no es tornaria a utilitzar aquesta instal·lació.

Era aquest darrer dilluns, en un ple extraordinari amb un ordre del dia amb diferents punts que es considerava necessaris aprovar abans d’entrar al juliol. En veure que cap regidor de l’oposició validava la proposta del govern, l’equip de govern va treballar a contrarellotge per trobar una solució temporal al tractament de residus de la fracció orgànica. Va mantenir converses amb els responsables de diferents abocadors i amb l’Agència Catalana de Residus i, de moment, la solució continua essent portar-ho a Solius, tot i que ja sense conveni.

A Campdorà, el 2026

Tot plegat mentre fa uns mesos es va presentar el projecte per encabir un nou centre de tractament de residus de fracció orgànica i resta a l’interior de la planta de Campdorà, que, tot i això no es preveu que entri en funcionament fins l’any 2026. El projecte, entre la depuradora i la incineradora, té la vocació que sigui un espai per a tota la comarca del Gironès. La inversió per tirar endavant la instal·lació sumarà un global de 45,4 milions d’euros (sense IVA), ja que a més de la construcció de l’equipament també permetrà millores a l’entorn exterior de les instal·lacions.