Endesa ha enllestit els treballs de reforma de part de la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió de Girona amb l’objectiu de reforçar el subministrament elèctric i deixar-la preparada per poder absorbir més energia i impulsar, així, l’electrificació de la demanda, aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i lluitar per combatre el canvi climàtic. Els treballs, que han suposat una inversió de 152.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia, beneficiaran gairebé 3.000 clients de la capital.

S’han tancat dues anelles elèctriques a l’Eixample sud. Això és, estendre noves escomeses per tal d’enllaçar centres de transformació que fins ara estaven aïllats. També s’ha renovat una torre metàl·lica a tocar del riu Ter