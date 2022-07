Un turisme i un camió s'han vist implicats en un accident de trànsit a la C-66, a Sant Juià de Ramis. Els fets han succeït pels volts de dos quarts d'onze del matí al punt quilomètric 32 de la C-66 al seu pas per Sant Julià de Ramis. Per causes que es desconeixen, els dos vehicles han impactat i el turisme ha quedat bolcat enmig de la calçada. En aquests moments es desconeix si hi ha ferits a conseqüència de l'accident.

El sinistre talla un carril, fet que provoca aturades puntuals.