La manca de llevadores posa en risc serveis de ginecologia a Girona

Les llevadores de Catalunya, representades per l’Associació Catalana de Llevadores, expressen preocupació per la manca de professionals que pateixen des de fa temps i que actualment s’està tornant «crítica». A més, es preveu que la situació vagi en augment els anys vinents. En un comunicat, concreten que en la Comunitat Europea hi ha 69,8 llevadores per cada 100.000 dones i 25,9 llevadores per cada 1.000 naixements, però a Espanya hi ha 31,6 llevadores per cada 100.000 dones i 12,4 llevadores per cada 1.000 naixements. A Catalunya hi ha 17 llevadores per 100.000 dones i 10,47 llevadores per cada 1.000 naixements.

A més, afegeixen que hi ha centres que no poden cobrir les places de llevadora i recorren a professionals «no especialitzats i amb manca de coneixements de llevadoria i amb el risc que això suposa». Des de l’Associació Catalana de Llevadores s’han denunciat aquestes situacions sense èxit. Alerten que això podria repercutir en l’atenció i la qualitat d’atenció a les dones i criatures i a la salut sexual i reproductiva. És per això que l’Associació Catalana de Llevadores ha informat a Salut d’aquesta situació i admeten haver fet una proposta per tal d’abordar el problema sense obtenir cap resposta.

La vocal de l’associació a Girona, que és llevadora al Trueta i al Güell, Lara Maria Redondo, lamenta a aquest diari que hi ha diversos factors que han propiciat que s’arribés a aquesta situació. El moment clau es va produir el 1987, quan es van finalitzar els estudis i es van deixar de formar noves professionals durant deu anys. No va ser fins al 1997 que es va lligar a la carrera d’Infermeria i va sorgir com a especialitat. Com a conseqüència d’aquests canvis; en primer lloc, s’estan jubilant totes les professionals que es van formar abans del 1987 i s’hi afegeix el buit de llevadores que s’està produint des que va convertir-se en una especialitat. Això es deu, segons explica Redondo, a la «complexitat» per accedir a ser llevadores residents, ja que hi ha poques places tenint en compte l’alta demanda que hi ha.

Redondo afegeix que els centres sanitaris haurien de tenir més places de formació sanitària. «Perquè un hospital pugui tenir places de professionals residents ha d’atendre almenys 1.000 parts a l’any; caldria abaixar aquesta ràtio perquè hi ha hospitals comarcals que es queden sense», lamenta.

En definitiva, Redondo alerta que hi ha serveis de ginecologia de Girona, sobretot en centres més petits, que estan «en risc» per la manca d’aquestes professionals. És per això que demana solucions per evitar que això passi.

També recorda que la funció d’una llevadora va «molt més enllà» de l’atenció durant el part. Entre altres aspectes, tracten grups d’educació prenatal i postnatal, fan controls de l’embaràs i potencien la promoció de la salut a través d’anticonceptius i tasques d’equitat menstrual.

De fet, fa uns mesos, llevadores de l’hospital Santa Caterina van iniciar una recollida de firmes a través de la plataforma Change.org per reivindicar la professió. També demanaven que hi hagués carrera pròpia, tal com passa a altres països europeus.

Implicació d’UGT

Finalment, la reivindicació també rep el suport del sindicat UGT, que aquesta setmana ha emès un comunicat en el qual denuncia que «amb les vacances d’estiu, permisos i baixes es fa del tot insostenible garantir les professionals de forma adient». És per això que demanen «dignificar urgentment les condicions laborals que han de ser pactades, uniformes i ajustades al nivell d’especialitat i a l’esforç que es demana, ja que actualment són desiguals en les diferents gerències territorials, produint-se un greuge entre les professionals dels diferents territoris». També tenen constància que «s’ha plantejat suprimir temporalment visites preventives com les citologies i/o disminuir activitats comunitàries com els grups de preparació al naixement» i demanen que aquesta situació es reverteixi.