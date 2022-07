La princesa Elionor i la infanta Sofia han participat aquest dilluns en un taller en el marc del lliurament dels Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi). Ho han fet durant el matí, al Palauet Albéniz de Barcelona, on han assistit amb altres joves en una sessió de Code.org, un projecte que fomenta l’ensenyament de les ciències de la computació a les escoles. El responsable de la sessió, Hadi Partovi, ha valorat la participació de les filles de la família reial i ha destacat “els coneixements previs” que tenien sobre la matèria. Posteriorment, Elionor i Sofia, han rebut els premiats d’edicions anteriors dels premis de la FPdGi, acompanyades pel Rei Felip VI i la reina Letizia, a poques hores de la celebració de la gala d’enguany.

En el seu segon dia de visita a Catalunya, la princesa i la infanta han aprofitat per assistir a una de les activitats en motiu del lliurament de premis. Tal com ha explicat Partovi, des de fa uns mesos, la Fundació Princesa de Girona, AulaPlaneta i Code.org han unit esforços per impulsar l’aprenentatge de les ciències de la computació a les aules, a través dels docents.

El taller ha comptat també amb la participació d’altres joves que formen part del programa ‘Generació docents’ i que s’han format en programació amb l’objectiu de portar el llenguatge de codi a les aules. És el cas de la professora d’Infantil, Núria Vanaclocha, que ha destacat que durant la sessió “les princeses s’han mostrat molt interessades i participatives”. En aquest sentit, ha subratllat la importància que persones com elles estiguin “involucrades” en la millora de l’educació del país.

Durant el mateix matí, després del taller els reis han aprofitat per celebrar la trobada habitual de premiats d’edicions anteriors, amb qui han pogut intercanviar unes paraules i s’han fet posteriorment una foto de família al mateix Palauet. D’altra banda, durant la mateixa jornada d’avui, es mostraran i posaran en valor alguns dels projectes desenvolupats per joves durant el Tour del Talent i es recordaran algunes de les principals activitats del primer semestre de l’any.

Finalment, els Reis acompanyats la princesa Elionor i la infanta Sofia, presidiran aquest vespre l'acte de lliurament dels guardons que se celebrarà a l'Auditori Àgora del Museu de les Aigües AGBAR de Cornellà de Llobregat.

Per primera vegada, cinc dones han estat distingides en totes les categories d'aquests guardons que aquest any reconeixen l'actriu, dramaturga i productora María Hervás; l'enginyera Elisenda Bou-Balust; la física i investigadora Eleonora Viezzer; la psicòloga i emprenedora social Claudia Tecglen i la conservacionista Trang Nguyen.