L’agrupació de Girona del PSC ha escollit per unanimitat a Sílvia Paneque com a cap de llista per a les properes eleccions municipals. La candidata ha manifestat que se sent preparada per donar un impuls a la ciutat. A la mateixa agrupació s’han aprovat els caps de llista de Celrà, Sarrià de Ter, Llagostera, Cassà de la Selva, Aiguaviva, Sant Andreu Salou i Riudellots

Paneque, que fa poques setmanes ja va desgranar en una conferència quins són els seus objectius per a la ciutat de Girona, va rargumentar que se sent «preparada per iniciar el camí a l’alcaldia de Girona, per donar un impuls a la ciutat i desenvolupar un projecte que és molt necessari i que ara mateix el govern municipal no té». L’elecció de Paneque es va portar a terme en el transcurs d’una assemblea d’agrupació -seguida d’un esmorzar al restaurant Can Bargalló- que va tenir lloc ahir al matí a Cassà de la Selva. Sílvia Paneque és regidora de l’Ajuntament de Girona des de 2011. Va ser primera tinenta d’alcaldia durant la legislatura 2015-2019 i responsable de l’àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat. També presidenta del grup socialista de la Diputació de Girona entre 2019 i 2021. Des del febrer de 2021 és diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) al Parlament de Catalunya. En aquesta mateixa reunió, l’agrupació va aprovar els noms de qui seran caps de llista a Celrà, Sarrià, Llagostera, Cassà de la Selva, Aiguaviva, Sant Andreu Salou i Riudellots. El partit torna a confiar en Àlex Maqueda per a Llagostera; en Marià Montsunyer per a Cassà; en Quim Rodríguez per encapçalar la llista a Sarrià de Ter; i en Josep Maria González Ódena a Aiguaviva; així com en Alícia Hernández, que és la portaveu a Celrà després de la jubilació de Manel Roqueta durant aquest mandat. El nombre de candidatures d’aquesta agrupació del PSC creix amb la presentació també a Sant Andreu Salou i a Riudellots, on els candidats seran, respectivament, Oriol Portell i Carles Bargalló.