El cul de la lleona segueix sota la prohibició de rebre petons per la Covid

El cul de la lleona de Girona seguirà sense rebre petons. L’Ajuntament considera que encara no és prudent tornar a instal·lar cap escala o sistema esglaonat que faciliti que els visitants i els gironins puguin apropar-hi la boca i besar la part baixa de l’animal de pedra enfilat a una columna de la plaça de Sant Feliu.

El consistori considera que, ara mateix, hi ha encara molts casos de persones que pateixen Covid i que no seria adequat tornar a permetre fer petons al cul de la lleona, una acció que s’ha estès en el temps. La cultura popular apunta que els turistes que volen tornar a la ciutat han de fer el ritual. També els gironins, per assegurar-se que mai hauran de marxar de la ciutat o que si ho han de fer, tornaran.

Es va precintar, el 29 de febrer del 2020, amb l’inici de la pandèmia i després de consultar-ho al Departament de Salut com a mesura de prevenció per evitar el risc de contagi. Aquell dia hi havia hagut el primer cas a la ciutat. Des d’aleshores no està permès fer-hi petons.

Ara mateix, la columna resta impassible en un racó de la plaça, amb un cartell que explica la prohibició i el motiu, i sense els esglaons que es van treure el març d’aquest any aprofitant unes obres al paviment. Unes arrels aixecaven el terra i es va arranjar i aprofitar per retirar l’estructura.

El nivell d’emergència del Pla municipal de protecció civil de Girona es va activar el 16 març del 2020 i va baixar d’emergència a alerta el 15 d’octubre del 2021. El 18 de maig d’aquest 2022, l’ajuntament va desactivar el Pla municipal de protecció civil que estava en fase d’alerta. Aquest acord es va prendre en consonància amb la resolució d’aquell dia de la Generalitat en què es va dictaminar la desactivació també del Pla especial d’emergències per pandèmies a Catalunya.

Descuits i grip A

Durant tot aquest període, hi ha hagut episodis en la columna ha quedat al descobert i accessible d’una o altra manera i s’ha pogut veure-hi gent enfilant-s’hi. Per exemple el concorregut dia de Tots Sants de l’any passat, en plenes Fires de Sant Narcís. Les tanques que l’envoltaven van estar arraconades durant moltes hores i el magnetisme del cul va atraure molts espontanis que per desconeixença de la prohibició o perquè en tenien ganes, van petonejar l’animal de pedra. També, mesos enrera, va quedar al descobert una nit, un dijous universitari, on les tanques van acabar al riu Onyar però al matí de divendres ja es van tornar a col·locar.

A finals de l’any 2015, l’Ajuntament va treure les escales que permetin pujar a fer el petó arran de la caiguda mortal d’un turista i el maig del 2016 va col·locar l’estructura que hi havia fins abans de la pandèmia, amb una barana de suport. L’agost del 2009 es van retirar durant uns mesos per l’alerta de la grip A. Es van tornar a posar el maig del 2010.