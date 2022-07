El mirador dels antics Maristes continua tancat pels despreniments

«El dia que van caure les pedres va venir la policia municipal a posar aquestes tanques i així s’ha quedat». Si algú sap bé el que passa al voltant del Mirador de les Dones són els usuaris de La Sopa que, mentre esperen el moment d’entrar al centre d’acolliment per fer ús d’alguns dels seus serveis, passen moltes hores al voltant de l’ara tancat privilegiat balcó a la ciutat que ocupa l’espai dels antics Maristes. La matinada del passat 11 de juny, unes pedres es van desprendre de la façana de l’edifici dels Maristes, que és propietat municipal, i des d’aquell dia estan tancats tant els dos accessos com la plaça del davant.

- «Cuidado, piedras, piedras». Un altre usuari de La Sopa avisava ahir al matí a uns turistes que, sense fer cas de les tanques, s’havien acostat fins a la porta del Mirador. No hi van poder accedir, tant l’accés de la plaça de davant La Sopa com el del carrer de l’Escola Pia estan tancats, però per arribar-hi els turistes van haver de passar just pel costat de les pedres que s’han anat desprenent del vell, i degradat, edifici dels Maristes. «La setmana passada van caure més pedres», detallava un dels sense sostre sobre una problemàtica, el deteriorament de l’antic edifici dels Maristes, que veïns de la zona ja van denunciar en aquest diari el passat 16 de juny. Llavors, menys d’una setmana després que caiguessin les primeres pedres, els veïns asseguraven que «fa anys que estem advertint a l’Ajuntament de la degradació de l’edifici, però no fan res». En el seu moment, fonts municipals van explicar que estaven «analitzant possibles mesures d’urgència per a l’edifici». Mesures que, però, encara no s’han fet, tot i haver-se després més parts de la façana, i tant els gironins com els turistes continuen sense poder gaudir de les vistes del Mirador de les Dones.