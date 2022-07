El PSC de Girona ha exigit a l'equip de govern (JxCat i ERC) que "reactivi" la mesa d'emergència habitacional perquè durant l'any passat "només va fer una adjudicació efectiva". La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que la mesa atén les famílies "en situació límit" i risc imminent de desnonament, i demana abocar més esforços per ampliar la borsa municipal d'habitatge. Els socialistes, que han desgranat quines són les seves propostes en matèria d'habitatge per a la ciutat, demanen a l'Ajuntament que mobilitzi pisos buits en mans dels bancs. A més, asseguren que la Generalitat també ha de fer els deures i ha d'accelerar la construcció dels 105 pisos de lloguer assequible al pla de Domeny, perquè "es va tard".

Sílvia Paneque diu que el balanç de la mesa d'emergència habitacional els preocupa, i demana a l'Ajuntament que la "reactivi". La portaveu socialista recorda que la mesa és "el taulell que rep les sol·licituds de famílies" que estan a punt de perdre l'habitatge, però que la manca de pisos per reallotjar-les les aboca a un carreró sense sortida.

Paneque ha explicat que, segons recull la memòria del 2021, l'any passat de les 31 sol·licituds que va rebre la mesa, "només se'n van resoldre onze favorablement". D'aquestes, sis van acabar amb un habitatge adjudicat. "Però a finals d'any, tan sols s'havia fet efectiva una adjudicació a través de la mesa d'emergències", ha lamentat la portaveu del PSC.

En paral·lel, Sílvia Paneque també ha explicat que els pisos d'inclusió de què disposa Girona -aquells que són un recurs transitori per a les famílies vulnerables- estan ocupats "al 100%". I que la crisi ha provocat que l'estada en aquests habitatges, que d'entrada es planteja per a uns sis mesos, s'acabi "allargant fins a un any o un any i mig".

Per als socialistes, cal que l'Ajuntament desplegui polítiques per ampliar el parc públic d'habitatge. Per això, entre d'altres, Sílvia Paneque reclama que es mobilitzin pisos buits en mans dels bancs i que es despleguin plans específics "per millorar la seguretat i combatre les ocupacions delinqüencials, que en alguns casos afecten blocs sencers".

Al mateix temps, la portaveu del PSC també demana al consistori que impulsi iniciatives per "garantir habitatge assequible a Girona". I aquí, els socialistes recorden que Girona la segona ciutat de Catalunya amb el preu de venda més elevat (1.910 euros/metre quadrat). Una situació que també es reprodueix en el cas dels lloguers (amb un preu de 9,94 euros/metre quadrat).

"La conseqüència és que viure a Girona és cada cop més difícil, o que els fills de famílies gironines han d'anar a viure a d'altres municipis", lamenta Paneque.

Lloguer assequible

En paral·lel, el PSC de Girona també assegura que, a més del consistori, el Govern també ha de fer els deures. "Que la Generalitat faci inversions reals i ràpides en promoció d'habitatge públic; que es recuperin els plans de barri, que ajudarien a dignificar zones com Santa Eugènia, Can Gibert o el Pont Major, i que s'adquireixin més pisos per tanteig i retracte", ha dit Paneque.

La portaveu socialista ha lamentat que, durant els darrers mesos, el Govern tan sols hagi comprat nou pisos per tanteig i retracte a la ciutat, "una xifra similar a la d'altres poblacions gironines amb menys habitants, com ara Figueres o Blanes". I sobretot, ha estat especialment incisiva en què cal accelerar la construcció dels 105 pisos de lloguer social que es volen aixecar al pla de Domeny.

"Al 2021 hi havia d'haver l'estudi fet i al 2022 s'havia d'adjudicar el projecte executiu", ha dit Paneque. "I ens preocupa que, mirant els pressupostos de l'Incasòl per a aquest any, no hi ha cap inversió vinculada a aquest projecte", ha afegit la portaveu del PSC.

Per últim, i tornant a l'Ajuntament, els socialistes també han dit que els preocupa el "retrocés" dels pisos que l'Oficina Municipal d'Habitatge té a disposició. Segons consta a la memòria de l'any passat, a finals del 2021 a la borsa n'hi havia 251. "Però és que al 2017, se'n gestionaven 263", ha dit Paneque, recordant el moment en què ella era al capdavant de la regidoria de Serveis Socials.

Quinze casos, amb pis

Des de la regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament expliquen que aquest 2022 la mesa d'emergència habitacional ja ha adjudicat tretze pisos, i estan pendents d'atorgar-ne dos més a famílies que tenen resolucions favorables. En paral·lel, s'han desestimat quatre sol·licituds (per no complir els requisits), hi ha hagut un desistiment i tenen cinc casos més damunt la taula (tres d'ells pendents de negociació amb els bancs, i els dos restants, a l'espera de la valoració de l'Agència de l'Habitatge).

Pel que fa als pisos de lloguer assequible a Domeny, la regidora Annabel Moya subratlla que "tot segueix el seu curs". "S'ha fet el projecte d'arquitectura i està en licitació l'executiu", afirma. "Així que el projecte està en marxa, no hi ha cap endarreriment de calendari; l'Incasòl està fent la seva feina molt ben feta", conclou la regidora.