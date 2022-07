El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona ha denunciat la sostracció de documentació confidencial de la formació i un pen-drive del despatx municipal de l’Ajuntament on hi ha els comptes de tots els grups municipals.

En un comunicat, els membres de la formació liberal expliquen que van comprovar dilluns al migdia que algú havia accedit al despatx municipal, el qual estava correctament tancat amb clau, i s’havia apropiat d’un pen-drive corporatiu amb els comptes de tots els grups municipals dels mandats 2015-2019 i 2019-2023; denúncies registrades a Fiscalia en període electoral; llistes electorals i cartes ètiques internes de la formació que contenen informació confidencial i dades personals. El despatx està situat a la tercera planta del consistori.

La portaveu de la formació, Míriam Pujola, ha posat els fets en coneixement de la policia municipal per a que iniciï una investigació i accedeixi a les imatges de les càmeres de videovigilància de l’Ajuntament per a identificar la persona o persones que hagin accedit a l’interior del despatx per endur-se la documentació.

Des de la formació liberal han assegurat que es tracta d’un fet delictiu d’enorme gravetat i emprendran les accions legals oportunes contra la persona o persones responsables. A més, han lamentat que puguin ocórrer aquest tipus de situacions dins l’Ajuntament i han reclamat màxima celeritat en la investigació.

En la denúncia presentada per la formació taronja s’explica que el darrer dia que havien anat al despatx va ser el 22 de juny i que l’assessora de la formació «va tancar correctament amb clau la porta d’accés al despatx municipal i les finestres». Assenyalen que el 4 de juliol «van anar al despatx i van trobar-lo correctament tancat» però que «un cop a l’interior, van veure com estava tot el despatx desordenat, amb documents ubicats a llocs on no correspon, diverses caixes obertes» i unes ulleres per terra. Les ulleres danyades estan valorades en 50 euros.

Entre el material que s’ha trobat a faltar hi ha diverses denúncies registrades a Fiscalia en període electoral per denunciar fets a diferents ajuntaments i documents referents al registre d’aquestes denúncies. També la llista electoral de Sarrià de Ter i Girona a les eleccions municipals de l’any 2019, juntament amb una carta d’acceptació de formar part de les llistes del partit, la qual «conté dades personals i porta adjunt una fotocòpia del DNI de cada persona».

A més a més, cartes ètiques internes del partit de cada membre de les eleccions municipals de Sarrià de Ter, i la llista de les eleccions municipals del 2019 a Salt.

A banda d’això, Ciutadans explica que en tota aquesta documentació hi ha «dades personals de membres del partit, així com informació confidencial». Finalment, la formació exposa que han trobat a faltar un pen-drive corporatiu de l’Ajuntament de Girona amb «els comptes de tots els grups municipals de la legislatura 2015-2019 i 2019-2023, dades que són confidencials».