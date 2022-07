El jove de Llagostera (Gironès) acusat de llançar pedres a la policia la matinada del 19 d'octubre del 2019 durant els disturbis postsentència ha negat haver participat als aldarulls. L'encausat, Pau Sánchez, ha declarat que aquella nit va sortir a passejar en direcció a la Devesa perquè necessitava airejar-se, i que es va veure envoltat pels disturbis. Davant el tribunal de l'Audiència, ha dit que els antidisturbis el van detenir perquè anava sol i "era un caramel" per als policies. El jove, que va estar quasi un mes en presó preventiva, s'enfronta a 6 anys i mig de presó. Durant el judici, però, diversos policies nacionals han assegurat que van veure Sánchez llançant-los pedres i encapçalant un dels grupuscles que hi havia dins el parc.

El judici contra Pau Sánchez s'emmarca dins les causes obertes pels aldarulls postsentència. La vista contra aquest jove de Llagostera, que va passar-se 26 dies en presó preventiva, s'havia fixat per al desembre de l'any passat. L'Audiència de Girona, però, va acabar suspenent aquell judici, i el va posposar fins a aquest dimecres, perquè no volia que els policies nacionals declaressin per videoconferència. Avui, però, alguns d'ells sí que ho han fet.

La fiscalia acusa el jove d'haver llançat pedres contra un cordó de la Policia Nacional que la matinada del 19 d'octubre es trobava a la Devesa. Assegura que Pau Sánchez formava part d'un dels "grups violents" que s'havien fet forts dins el parc, amb l'objectiu "d'emboscar i rodejar" els antidisturbis. Diu que va ferir un agent, que va rebre un cop de roc a la mà dreta i al canell, i que en el moment en què els policies el van detenir, s'hi va resistir de manera activa.

Davant del tribunal, però, Pau Sánchez ha negat haver participat en aquells disturbis. El jove de Llagostera ha explicat que aquella nit va sopar tard, i que just després va tenir una discussió amb la seva companya de pis. Per això, ja de matinada, va decidir sortir a fer un volt per airejar-se. "Vaig anar cap a la Devesa perquè és el lloc on solia anar a passejar el gos", ha concretat.

El jove ha dit que es va dirigir cap al parc des del Barri Vell -on vivia aleshores- i que va poder arribar fins a la rotonda de la Copa sense trobar-se "ningú" ni veure cap policia. Va ser quan enfilava cap al pont de la Barca quan va escoltar els aldarulls i, de cop i volta, va quedar-se "atrapat" i va veure que no podia tornar-se'n per allà on havia vingut.

Sánchez ha dit que llavors va decidir vorejar el riu per intentar agafar la passera de Fontajau, i que allà va trobar-se amb un dispositiu dels Mossos d'Esquadra que el van "retenir i escorcollar". No li van trobar res a sobre, i el van deixar marxar dient-li que se n'anés cap a casa amb les mans enlaire.

Cops de porra

Quan va girar cua, l'acusat ha relatat que va passar pel costat d'un grup de policies nacionals, que li van dir: "Tu ets un d'aquells a qui els agrada llançar pedres". Sánchez ha relatat que els antidisturbis li van donar cops de porra, i que quan ell es va posar a córrer com a acte reflex, els agents van anar darrere seu per arrestar-lo. "Em vaig aturar en sec, em vaig posar de genolls i em van detenir", ha relatat.

El jove ha negat haver-se resistit, tot i que sí que ha admès que mentre l'arrestaven, alguns policies van anar per terra. A ell, el van colpejar i van trencar-li les ulleres. Segons Pau Sánchez, els antidisturbis el van arrestar perquè anava sol i "era un caramel" per a ells. "Amb això, guanyaven fer por a la gent", ha declarat davant l'Audiència.

"Bastant protagonista"

Durant el judici, també han declarat alguns dels policies que aquella matinada van formar part del cordó policial. Tots ells han assegurat que Pau Sánchez formava part del grupuscle que estava emboscat i els llançava pedres i llambordes. A més, han explicat que el jove de Llagostera era "bastant protagonista", perquè animava la resta del grup a fer llançaments contra els antidisturbis i no deixava d'insultar-los.

Els policies nacionals han explicat que Sánchez, que duia una dessuadora amb caputxa d'on li sobresortien els cabells llargs, en determinats moments s'avançava per llançar-los pedres. L'agent que va resultar ferit ha explicat que el va identificar com a mínim en tres ocasions com un dels qui tirava pedres, si bé no va poder veure que Sánchez fos qui li llancés el roc "de la mida d'un puny" que li va lesionar la mà.

El responsable del grup d'antiavalots, però, ha assegurat recordar "clarament" com el jove de Llagostera va ser qui va tirar la pedra contra l'altre policia des d'una distància "d'uns 20 metres". I també ha dit que, després d'això, quan van sortir corrents darrere seu per arrestar-lo, el jove es va resistir "bastant" abans no van poder detenir-lo.

6 anys i mig de presó

Al final del judici, la fiscalia ha mantingut la sol·licitud de pena per al jove de Llagostera. Demana que se'l condemni a 6 anys i mig de presó i a una multa de 720 euros per un delicte de desordres públics, un d'atemptat a agent de l'autoritat i un de lesions lleus. La defensa, encapçalada pel lletrat Manel Mir, demana l'absolució.

El cas, que s'ha jutjat a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per sentència.