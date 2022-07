La secció tercera de l’Audiència de Girona ha jutjat un altre encausat durant les protestes de la sentència del procés de 2019.

La fiscalia li demana sis anys i mig de presó perquè el fa responsable de ferir un agent després d’un llançament de pedra. També considera que va formar part de les protestes que es van produir el 19 d’octubre i concretament de participar dels aldarulls que es van produir a la Devesa durant la matinada. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, cap a quarts de dues de la nit d’aquell dia l’acusat va integrar un grup de manifestants que llançaven pedres i objectes contundents a la policia des de la Devesa, per tal «d’emboscar i rodejar els policies en una acció coordinada amb altres grups violents». En un moment donat, i proferint insults com ara «espanyols de merda» i «fora les forces d’ocupació» hauria llançat una pedra «gran» contra els policies que va ferir la mà d’un agent. Després d’una correguda, el van detenir, i segons la fiscalia, es va resistir a coces i cops de puny. Va estar un mes detingut en presó preventiva.

Durant el judici, el jove ha negat haver format part de cap grup violent ni de cap protesta, i ha assegurat que tornava sol cap a casa quan es va veure en mig dels aldarulls. De sobte, uns agents se li van dirigir per dir-li que «ets un d’aquests que llança pedres». Llavors va rebre cops de porra, va córrer fins que van arrestar-lo. Segons ell, van detenir-lo perquè anava sol i «així guanyaven fer por a la gent», va dir.

El policia ferit ha declarat que la pedra que va rebre era grossa com un puny. Ell, però, no va veure com l’acusat llançava la pedra, sinó que va ser un altre agent qui va presenciar-lo.

Durant la detenció, els agents van caure a terra. Per això, la defensa qüestiona que les ferides siguin produïdes per cap pedra.