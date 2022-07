La mesa d’urgència d’habitatge de Girona només va entregar un pis en tot l’any 2021

«Si no hi ha pisos, no es poden fer polítiques d’habitatge social». Aquesta sentència del regidor Juan Antonio Balbín resumeix bé el que pensa el grup municipal del PSC sobre la situació de l’habitatge a Girona. Per als socialistes, la manca d’inversió de la Generalitat i la poca eficàcia en la gestió del govern local de Junts i ERC han provocat que «viure a Girona sigui cada vegada més difícil i que els fills de les famílies gironines hagin d’anar a viure a altres municipis». Com a exemple, la portaveu socialista Sílvia Paneque va posar sobre la taula la situació de la mesa d’emergència de Girona. «Durant el 2021, de manera eficient, només s’ha adjudicat un pis a través de la mesa d’emergències», va sostenir Paneque que va comparar les xifres actuals amb les de l’any 2017 «quan se’n van entregar 32, a un ritme de tres i quatre per mes». Unes xifres que, però, van ser rebatudes poc després des de l’Oficina Municipal d’Habitatge assegurant que sis famílies ateses durant el 2021 per la mesa ja tenen un pis i que, en els sis primers mesos d’aquest any 2022, ja se n’han adjudicat tretze més.

Paneque havia concretat les dades basant-se en la memòria de l’àrea recentment publicada pel mateix Ajuntament de Girona. «A la mesa d’emergència de Girona, el 2021 es van rebre 31 sol·licituds i només se n’han resolt 11 favorablement. Però és que d’aquestes 11, només 6 han acabat amb un habitatge adjudicat i a final d’any només s’havia fet efectiva una adjudicació», va concretar Sílvia Paneque que situa la falta de recursos, o sigui de pisos, de la mesa d’urgències de Girona com l’exemple dels problemes general que hi ha a la ciutat per l’accés a l’habitatge. En canvi, des del govern municipal es considera que la mesa està fent bé la seva feina i que, per exemple, aquest 2022, ja hi ha 13 pisos adjudicats i dues famílies, amb resolucions favorables, estant pendents de rebre’n.

El paper de la Generalitat

«Les polítiques d’habitatge públic del govern de la Generalitat són inexistents a Girona». Aquesta, segons el PSC, manca d’inversió de la Generalitat és, en part, la causa dels problemes de l’habitatge de la ciutat de Girona. Sense diners per comprar, o fer, habitatges socials no es pot compensar la creixent tendència a l’augment de preus que viu el mercat privat. «Calen inversions reals i ràpides en promoció d’habitatge públic; que es recuperin els plans de barri, que havien ajudat a dignificar zones amb un parc d’habitatge envellit i l’adquisició d’habitatge per tanteig i retracte», va apuntar Paneque que va detallar que en els pressupostos de l’Incasòl per aquest 2022 no hi ha cap inversió prevista per a la ciutat de Girona.

«Ens hem fixat en el pressupost de l’Incasòl perquè es va anunciar un conveni d’aquest institut amb l’Ajuntament de Girona amb el propòsit de fer una promoció de 105 habitatges socials de lloguer a la ciutat. El 2021 hi havia d’haver l’estudi fet i el 2022 s’havia d’adjudicar el projecte executiu. I ens preocupa no haver vist als pressupostos del 2022 cap inversió vinculada a aquest projecte», va explicar Sílvia Paneque sobre els habitatges de lloguer social que el govern municipal ha anunciat que es faran al barri de Domeny. Un punt de vista que, també, va ser rebatut des del govern municipal per boca de la regidora d’habitatge Annabel Moya: «Tot segueix el seu curs, s’ha fet el projecte d’arquitectura i està en licitació l’executiu. Així que el projecte està en marxa, no hi ha cap endarreriment de calendari. L’Incasòl està fent la seva feina molt ben feta».

La compra de pisos

En una resposta parlamentària, segons va desgranar Paneque, el govern de la Generalitat va contestar al PSC que havien invertit en la compra de nou habitatges del dret de tanteig i retracte a la ciutat de Girona -«una xifra similar a altres poblacions gironines amb menys població», segons la diputada socialista - i que tampoc n’hi havia previsió de comprar-ne més en els mesos que venen.

«Tampoc tenim partida pel programa de barris i nuclis antics, que hauria de substituir els antics plans de barri i que a Girona podria beneficiar Santa Eugènia, Can Gibert o Pont Major, que tenen un parc d’habitatge més aviat antic», va afegir Sílvia Paneque. Sobre les compres anunciades per l’Ajuntament de Girona, la portaveu socialista va assegurar que «pel que veiem en els decrets d’alcaldia no s’acaben de concretar» i va puntualitzar que, per exemple, els que es van comprar, al carrer Narcís Monturiol de Sant Narcís, «ve d’un expedient de fa bastants anys».

Un cop més, però, aquestes dades de Paneque no són compartides des de l’Oficina Municipal d’Habitatge. Segons fonts municipals, dels 54 pisos que es van anunciar el 2021 que es comprarien ja se n’han comprat 13 i hi ha la previsió de comprar-ne 14 més i una dotzena de places d’aparcament.